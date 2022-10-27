6 çocuk annesi Songül’ü tabancayla vuran eşi adliyeye sevk edildi (2)

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‘SENDEN BANA KOCA OLMAZ’ DEDİ, SİNİRLENDİM TABANCA İLE ATEŞ ETTİM’

Kırklareli’de 6 çocuk annesi eşi Songül Akbaş’ı hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına karşın tabancayla vurarak öldüren Zeynel Abidin Akbaş, savcılıktaki sorgusunun ardından, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede savunmasını yapan Akbaş, 28 yıldır evli olduğu eşinin son ayda dini gruplara sempati duyduğunu ve bu yüzden sürekli kavga ettiklerini ileri sürdü. Eşiyle konuşmak için eve gittiğini öldürmek amacı olmadığını söyleyen Akbaş, “Eşim bazı dini gruplara sempati duymaya başladı ve onlarla temas içindeydi. Bundan 2 ay önce evi terk edip, Tokat’a gitti. Büyük oğlum oraya gidip kendisini tekrar eve getirdi. Daha sonra, ‘ben seninle aynı evde yaşamak istemiyorum’ dedi. Uzaklaştırma kararım olduğu için eve gidemiyordum. Dün evin yakınlarında eşimi bir marketten çıkarken gördüm ve peşine takılıp konuşmak istediğimi söyledim. Girdiğim evde kızım Melek vardı ve konuşmaya başladık. Ben eve dönmek, barışmak istediğimi söyledim. O da bana, ‘seni istemiyorum, senden bana koca olmaz’ dedi. Bunun üzerine sinirlendim ve tabanca ile ateş ettim. Ben konuşup barışmak için gitmiştim, öldürmek istemedim” dedi.

Mahkeme sanık Akbaş’ı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

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