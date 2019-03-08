İki kardeşini öldürdükten sonra 15 yıl hapis yatan bir şahıs tahliye olduktan sonra ortalığı yine kana bulamış, 2 oğlu ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi katletmiş. Hedefinde 4 kişi daha varmış ama onları evlerinde bulamamış.

Bu trajik olaydan çıkarılması gereken dersler var:

1- 2 kişiyi öldüren biri nasıl oluyor da 15 yılda tahliye edilebiliyor? Yasalar yeniden gözden geçirilmeli, infaz sistemi değişmelidir. Değil 2 kişiyi, 1 kişiyi öldürenin bile “iyi hal indirimi” filan uygulanarak cezaevinden çıkamaması, ömür boyu hapis yatması gerekir.

2- Türkiye’de cezaevlerinin gerçek adı “ceza ve ıslah evleri”dir. Ama bu evler nedense ceza evi olamadığı gibi ıslah evi olma özelliğini de taşımıyor. Şayet taşısa 15 yıl cezaevinde yatan birinin biraz olsun ıslah olması, oradan çıkar çıkmaz yeni cinayetler planlamaması gerekmez miydi?

3- Cinayetten cezaevinde yatan bir kişi tahliye olduktan sonra silaha kolayca ulaşabiliyor ve yeni cinayetler işleyebiliyor. Bunu önlemenin yolu silah kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesi ve silah alıp satanların ağır cezalara çarptırılmasıdır. Silah taşıma ruhsatları ise kılı kırk yardıktan sonra sadece güvenlik elemanlarına verilmelidir.

4- Bir şahsın İstanbul’da 1 saat 45 dakika içinde 3 ilçede 4 kişiyi öldürmesi, güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. İlk cinayetten sonra yapılan ihbarlar anında değerlendirilebilse belki de diğer cinayetleri önlemek mümkün olacaktı.

5- Cinayetleri işleyen şahıs, ilk ifadesinde, “Öldürdüğüm kişilerle aramda miras nedeniyle anlaşmazlık vardı” demiş. Son zamanlarda miras yüzünden çok sayıda üzücü olayla karşı karşıya geliyoruz. Bunun çaresi miras hukukunun yeniden ele alınması, mirasçılardan birinin hileli yollarla diğer mirasçıların haklarını gasp etmesinin önlenmesidir.

6- Ülkemizde günde ortalama 5 cinayet işleniyor. İnsanlar öfkeleri burunlarında dolaşıyor, en küçük bir anlaşmazlıkta silahlarını, bıçaklarını çekiyorlar. Yetişkin nüfus için genel bir ruh sağlığı taraması yapılması ve hasta oldukları tespit edilenlerin tedavi altına alınma zamanı gelmiştir. Bundaki gecikme yeni cinayetlere davetiye çıkarmak olur.