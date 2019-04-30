6 Bin Çocuk Şenlikte Doyasıya Eğlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin çocuğun katıldığı şenlik Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yapıldı.

Savaşın en büyük yaralarını çocuklar alıyor. Hiç bir şeyden haberleri yokken evlerinden, okullarından, arkadaşlarından hatta ailelerinden oluyorlar. Savaşın acı yüzü onların, bir gün hiç bilmedikleri bir yerde gözlerini açmalarına sebep oluyor. Dünya çapında en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz, mülteci çocuklarında umut yuvası olmuş durumda.

Bu kapsamda her yıl Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve UNICEF’in işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’ mülteci çocukların bir nebzede olsa yüzlerinin gülmesini sağlıyor. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen şenliğe göçmen çocuklar ve ailelerinin birlikte katıldı. Yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi. Çeşitli etkinlik ve oyunlarla eğlenen çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi.

Geçen yıl 2 bin 500 çocuğun bir araya geldiği etkinlikte katılımcı sayısı bu sene iki katını da aştı. Bu sene Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün otuzuncu yılı olması da konuya ayrı bir önem kazandırdı. Gün boyu gerçekleştirilen konser, görsel sanatlar, palyaço, pandomim, balon ve sahne gösterileriyle çocukluklarını anımsayan mültecilerin toplumsal uyum ve entegrasyonuna da bu şekilde katkı sağlanması öngörülüyor.

Şenlikte, Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan Al Farah Korosu da mülteci ve Türk akranlarına yönelik bir performans sergiledi. SGDD, mülteci çocuklara yönelik olarak psikososyal destek, çocuk koruma, okul dışı kalan çocukların okula yönlendirilmesi, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, çocuk işçiliğinin önlenmesi, sosyal uyumun artırılması, engellilere ve özel eğitime ihtiyaç duyanlara destek verilmesi gibi alanlarda çalışıyor.

‘SOSYAL UYUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Şenlikte konuşma yapan SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, “SGDD’nin kurulduğu günden bu yana ülkemizdeki sığınmacı ve mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamak amacıyla sosyal destek programlarına yönlendirme ve hukuki destek veriyoruz. SGDD olarak Türkiye genelinde 47 şehirde bulunan 83 ofisimizde mültecilerin başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere geçim kaynaklarına erişimlerini ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla pek çok çalışma yürütüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden Kavlak, “Yaklaşık 4 milyonluk nüfusla Türkiye bugün dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Türkiye’deki mülteciler arasında çocuk sayısı yaklaşık 1,6 milyon. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’da biz de ülkemizde yaşayan başta Suriyeli, Iraklı, Afgan ve İranlı olmak üzere farklı ülkelerden gelen mülteci çocukları unutmadık. Bugün burada üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Çocuk Şenliği’ne 5 binden fazla Türk ve mülteci çocuk bir arada uyum içerisinde keyifli zaman geçirdi. Bunun ötesinde bu sene Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30.yılı. Dolayısıyla bu sene Şenliğimiz bizim için çok daha özel bir anlam ifade ediyor” dedi.

500 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA HİZMET

Kavlak, “SGDD, mülteci çocuklara yönelik olarak başta çocuk koruma, psikososyal destek ve okul dışı kalan çocukların okula yönlendirilmesi olmak üzere eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, çocuk işçiliğin ve erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi, engelli ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara destek verilmesi için çalışıyor. Aslında çocuklarımızı savunmuyorsak çok fazla bir şey savunmuyoruz demektir. Biz de bu bakış açısıyla SGDD olarak 2017 yılı başından 2019 Mart sonuna kadar beş yüz binden fazla mülteci çocuğa hizmet verdik. Mülteci çocukların yaşadığı zorlukları aşması ve sosyal uyum konusunda desteklenmeleri için UNICEF ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün bu çabaların bir kayıp nesil oluşmaması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ’

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Güner, “Bu etkinlik, UNİCEF ve SGDD ile gerçekleştirdiğimiz üçüncü etkinliğimiz. Bu etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu etkinliği her seferin de düzenlediğimizde, kalabalığın da giderek arttığını görüyoruz. Bunu görüyor olma da son derece memnuniyet verici. Sizin de bildiğiniz gibi 23 Nisan tarihimizde önemli bir gündür. Bu gün egemenliğin millete teslim edildiği gündür.

Şunu da belirtmek gerekir ki; özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de temelinde ulusal egemenlik vardır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’te bu önemli ve özel günü dünya çocuklarına hediye etmiştir. Dünya çocuklarının el ele birlikte kutlamasını istemiştir. Ben burada bütün çocukları ve aileleri el ele görmekten mutluluk duyuyorum. Buradan gözüken tablo bu anlamda son derece hoş. Gündüzün güzel geçmesini ve eğlenmenizi diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.