Pandemi sürecinde evde kalan 4-6 yaş arasındaki 6 bin çocuğa Ankara Kalesi temalı yapboz hediye edildi.

Altındağ Belediyesi, Altındağlı 6 bin çocuğa yapboz hediye ediyor. Altındağ’da ikamet eden 4-6 yaş arası 6 bin çocuk, yapboz sevinci yaşadı. Minikleri yapbozla sevindiren Altındağ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklerden tam not aldı.

“BAYRAM SEVİNÇLERİ EKSİK OLMASIN”

Koronavirüs tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağlı çocuklarımızın evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli… Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye, çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık” dedi.