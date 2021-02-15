5’inci kattan düşen Sude, yaşama tutundu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de dengesini kaybedip, 5’inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşüp ağır yaralanan Sude Şanlı (12), götürüldüğü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde ‘Çok Disiplinli Yaklaşım’ adlı ameliyatla, hayata tutundu. Tedavisi süren küçük kız, taburcu edileceği anı bekliyor.

Şiran ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce dışarıda bulunan babaannesiyle konuşan Sude Şanlı, aniden dengesini kaybedince, 5’inci kat balkondan beton zemine düştü. Aile fertlerince kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Şanlı, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Düşme sonucu kafa, bel omurgaları, çene, burun, çift taraflı kaval ile baldır kemiklerinde çoklu kırıklar, böbreküstü bezinde kanama, her iki akciğerinde de yaygın ezilme tespit edilen Şanlı için hastanenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü doktorlarınca ‘Çok Disiplinli Yaklaşım’ ameliyatı kararı alındı. Küçük kızın kırıkları, uzun süren cerrahi operasyonun ardından tedavi edildi. Operasyon sonrası yapay solunum cihazında 3 gün entübe takip edilen küçük kızın, iki taraflı kırık olan kaval ve baldır kemikleri de Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü doktorları tarafından ameliyatla onarıldı. Ameliyatla yaşama tutunan ve sağlığına kavuşup hastanede takip altına alınan küçük kız, taburcu edileceği anı bekliyor. Şanlı’nın ailesi de ameliyattaki sağlık görevlilerin yanı sıra tüm hastane yönetimine teşekkür etti.

‘FELÇ KALA İHTİMALİ VAR’

KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Osman Yeşilbaş, hayatı ciddi şekilde tehdit eden çoklu travması olan küçük kızın, özellikle bel omurga kemiklerindeki kırıklar nedeniyle kalıcı felç kalma ihtimali olduğunu belirtti. Dr. Yeşilbaş, tüm bunlara rağmen hastanın Çocuk Yoğun Bakım, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Ortopedi ve Travmatoloji bölümleri tarafından ‘Çok Disiplinli Yaklaşım’ ameliyatı ile başarılı bir şekilde tedavi edildiğini söyledi.

Doç. Dr. Osman Yeşilbaş, küçük kız için yürütülen tedavinin itinalı ve sabırlı bir süreç olduğunu da aktararak, KTÜ Farabi Hastanesi’nde son dönemde yoğun bakım hizmet kalite ve kabiliyetlerinin üst seviyeye çıktığını, bunu destekleyen en önemli unsurun ise çok az merkezde bulunan pek çok uzmanlık dalının bünyelerinde bulunması olduğunu söyledi.

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