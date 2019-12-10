Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’nde Türkiye’nin 189 ülke arasında 59’uncu sırada yer alması iktidar kanadında büyük sevinç yaşanmasına neden oldu, haber, “müjde” olarak duyuruldu.

Söz konusu endeksin, ortalama yaşam süresi, ortalama öğretim süresi, kişi başına düşen gayrı safi milli hasıla ve bilgiye erişim gibi veriler dikkate alınarak hazırlandığı belirtiliyor, 2017’de 61’inci sırada iken, bir yıl içinde yani 2018’de iki basamak atladığımız ifade ediliyor.

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Ben ortada pek “müjde”lik bir şey göremedim doğrusu.

Hele de Güney Kıbrıs’ın 31, Yunanistan’ın 32’inci sırada yer aldığını okuyunca!

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Hazırlanan listenin en üstünde Norveç var. Onu, İsviçre, İrlanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda, Danimarka, Singapur, Kanada, ABD, Japonya, Singapur, Kore, İsrail, Belçika, Finlandiya, İtalya, Portekiz gibi ülkeler izliyor.

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Peki, Birleşmiş Milletler sıralamasında Türkiye’nin altında yer alan ülkeler hangileri?

Birkaçını sayalım:

Nijer, Çad, Burindi, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkine Faso, Gine, Mozambik, Eritre, Mali, Etiyopya, Cibuti, Yemen, Benin, Togo, Uganda, Raunda, Zimbabve, Papua Yeni Gine, Kamerun, Nijerya, Tanzanya, Angola, Pakistan, Kenya, Nepal, Kamboçya, Zambiya, Bangladeş, Kongo, Guyana, El Salvador, Vietnam ve Gabon.

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Birleşmiş Milletler listesini incelerken aklıma şu sorular takıldı:

-Acaba, trafik ve iş kazalarında ölümlerde, kadına yönelik şiddette, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısında kaçıncı sırada yer alırdık?

– Acaba, demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, hukuk gibi konularda listenin neresinde olurduk?