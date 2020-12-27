57 yıllık evli koronavirüs hastası çift, 5 saat arayla yaşamını yitirdi (2) 

‘ALLAH İNŞALLAH BİZİ AYIRMAZ’

Koronavirüsten hayatlarını kaybeden Necmettin ve Birsen Cirit çiftinin yakını İsmail Berberoğlu, Cirit çiftini 1,5 ay önce ziyaret ettiği sırada aralarında geçen sohbeti anlattı. Berberoğlu, Cirit çiftinin birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, “Necmettim amcam, Tam 57 yıl oldu evliliğimiz. 57 yılda ben Birsen Hanım’a hiç sesimi yükseltmedim. Hiç bugüne kadar aramızda bağırış olmadı. Ama bunda Birsen Hanım’ın çok büyük katkısı var, hiç beni kızdıracak bir şey yapmadı. İlk günkü sevgimle saygımla ve aşkımla 57 yılı beraber yaşadık’ dedi. Yengem o arada, ‘Fabrikada çalıştığı yıllar içinde her akşam bana bir kırmızı gülle geldi. Allah inşallah bizi ayırmaz, ayırırken de bir gün o mezara öbür gün ben mezara” dedi. Dün amcamı defnettik, mezarlıktan çıkarken de yengemin vefat haberini aldık. Aralarında 5 saat gibi bir zaman farkı var. Allah öbür tarafta da inşallah bu aşklarını bu sevgilerini devam ettirmelerini nasip eder” dedi.

‘BİRLİKTELİKLERİNİ ÖBÜR ALEMDE DE DEVAM ETTİRECEKLER’

4 çocukları bulunan çiftin oğlu Zeki Cirit ise, “Annem ve babamın 57 yıllık birliktelikleri vardı. Çok güzel bir hayatımız oldu. Çok düzgün insanlardı. Maalesef bu çok mutlu tablo 10 gün içinde birden çok acı bir durumla şu anki duruma geldi. Aynı ambulansta hastaneye gittiler, aynı odada kaldılar ve aynı gün vefat ederek bu birlikteliklerini inşallah öbür alemde de devam ettirecekler. 57 yıllık birliktelik en ufak bir sıkıntı olmadı. Hep bir muhabbet, hep bir aşk vardı, hep bir bağlılık vardı. Allah herkese böyle yuvalar kurmayı nasip etsin” diye konuştu.

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