Ana Sayfa Haberler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Kategoriler: Güncel Haberler

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Ocak Cuma günü 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00’de sona erdi. 8 Ocak saat 21.00’de başlayan 56 saatlik kısıtlama boyunca kentin birçok noktasında uygulama ve denetim yapan emniyet ekipleri, kurallara uymayan ve belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşların, sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkmaya başladığı gözlemlendi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
7 dakika önce

Son Haberler

Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arızalanan davlumbazın yanması sonucu Necati Kale (70) dumandan…

8 dakika önce

İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama sona erdi

Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması…

2 saat önce

Ankara’da korkutan deprem (5)- Yeniden

Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Kalecik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem…

5 saat önce

Ankara’da meydana gelen 4.5’lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ANKARA'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı…

6 saat önce

Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)

DEPREM SIRASINDA HAYVANLARIN PANİK YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem anı, Ankara'da…

6 saat önce

Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)

FUAT OKTAY AÇIKLAMA YAPTI  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Ankara…

7 saat önce