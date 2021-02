56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (3)

CİVCİVLERE SUNİ TENEFFÜS YAPAN İTFAİYE ERİ O ANLARI ANLATTI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında kümesten çıkardığı civcivlere suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalışan itfaiye eri Yusuf Korkmaz o anları anlattı. Can çekişen hayvanları gördüğü sırada çok üzüldüğünü söyleyen Yusuf Korkmaz, “Gittiğimizde olayın ciddiyetini anladık, yangın büyüktü. Yaklaşık 45 dakika sonra içeriye girebildik, içeriye girdiğimizde o hayvanların birçoğunun öbek öbek köşelerde biriktiğini, kendilerini korumaya çalıştıklarını gördük. İçlerinden birkaç tane de can çekişen vardı. O an aklıma bir anda ‘Acaba bir nefes olabilir miyim’ düşüncesi geldi ve bunu yapmaya çalıştım. Birkaç tane de civciv kurtardık. Telef olanlar da oldu tabi bu bizi çok üzdü. Dumana maruz kaldıklarını görmüştük orada, tamamen içimden gelen bir şey. O an öyle hissettim ve öyle yapma ihtiyacı duydum.” dedi.

‘İLK ONCE CANI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDERİZ’

İşini severek yaptığını belirten Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Hayvan sevgisi benim içimde var ama bizim işimizin de gereği bu. Biz zaten yangın yerine gittiğimizde ilk önce içeride bir canlı var mı onu sorarız. İlk önce o canlıyı kurtarmak için mücadele ederiz, bu canlının ne tür bir canlı olduğu bizim için önemli değil. Bizim işimiz bu ama Allah bana böyle bir iş yapmayı nasip etti. İnsanların kendi malını, canını bırakıp kaçtığı yerde biz onları koruyabilmek için, onlara yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu her zaman böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak.”

FOTOĞRAFLI