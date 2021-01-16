550 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şebekenin, küçük yaştaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırdıktan sonra tehdit ve şantaj ile fuhşa sürüklediği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı olarak özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisle yapılan operasyonda, 8’i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ardından da sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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