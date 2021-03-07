55 yaşında kendi işini kurdu

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK’ta yaşayan Nebahat Darıcı (55), İŞKUR’dan aldığı destekle kendisine ait arazide arıcılık işletmesi kurdu. Kendi işinin patronu olarak ilk defa çalışmaya başladığını belirten Darıcı, “Devletimiz sayesinde kendi işimi kurdum ve çok mutluyum. Ben bir şeye emek vermeyi çok seviyorum. Bu da severek yaptığım bir şey. Ürettiğim balları satarak, gelir elde edeceğim” dedi.

Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak’ta yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Darıcı, yüzde 43 engelli olmasına rağmen içindeki çalışma hevesini hiç kaybetmedi. Darıcı, Fatih Halk Eğitim Merkezi’nde açılan arıcılık kursuna gitti. Sertifikasını alan Darıcı, internetten devletin kendi işini kuranlara hibe verdiğini öğrenerek, İŞKUR’a başvuruda bulundu. Darıcı, Zonguldak Çalışma İş Kurumu tarafından engelli bireylere verilen 30 bin hibe ile kendisine ait arazide arıcılık işletmesi kurdu. Darıcı, 60 kovanlık işletmesinde temmuz ayında ilk ballarını almayı planlıyor.

İlkokuldan sonra okuyamadığını ancak açık öğretim ile ortaokulu bitirdiğini anlatan Darıcı, şimdi ise lise eğitiminin sürdüğünü söyledi. Yıllardır rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Darıcı, “2003’te rahatsızlığımın tanısı konuldu. Romatizmaya bağlı olarak 15 günde bir iğne oluyorum. Kendim ne iş yapabilirim diye düşündüm. İnternette bir haber okudum. Devletin kendi işini kurmak isteyenlere hibe verdiğini duydum. Bunun üzerine İŞKUR’a gittim. Arıcılık ile ilgili sertifika almıştım. Projem ilk olarak bir yerden eksik geldi ama pes etmedim. Onlar da çok ilgilendi ve tekrar başvurmamı istediler. 2020 yılında projemi tekrar sundum. Projem onaylandı. Eşim de destek verdi. Kovanları biz aldık, arıları da hibe olarak aldık. Devletimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Devletimizin sayesinde kendi işimizi kurduk ve çok mutluyum” dedi.

BU PROJELER KADINLAR İÇİN BİR FIRSAT

Bu tür projelerin çalışmayan kadınlar için bir fırsat olduğunu ifade eden Darıcı, engelli bireylerin kendilerine en uygun projeyi seçerek, kendi işlerini kurma fırsatı bulunduğunu söyledi. Günde iki saat arılarla ilgilendiğini belirten Darıcı, şöyle dedi:

“Günde iki saat buraya geliyorum. Arı zaten temizliğini kendi yapan hayvan. Hazırlıkları yapıyoruz. Kasımdan şubat ayına kadar hiç bakmadım. Şimdi bakımlar var. 31 Mayıs’a kadar bakımını yapacağız. Temmuzda balını alacağız. Balları satarak, gelir elde edeceğim. Bal isteyen de çok. İnsanlar çok ilgililer. Ben hastayım diye bir kenara oturmasın insanlar. Bir şey üretmeye çalışsınlar. Para kazanmak çok güzel bir şey. Herkes gücünün yettiği işi yapsın. Eşim maddi, manevi destek veriyor. Yatırımı da biraz masraflı. Ona da çok teşekkür ediyorum.”

‘ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUM’

Ambulans şoförü Yakup Darıcı da eşinin çalışma isteğinin yıllardır sürdüğünü ve bunu başardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Her türlü desteği verdiğini anlatan Yakup Darıcı, “Eşim bir şeyler yapmak istedi. Arıcılık kursuna giderek sertifika aldı. Bu işe başladı. Ben de maddi olarak elimden gelen desteği vermeye çalıştım. İnsanlara bu tür projeleri tavsiye ediyorum. Boş durmasınlar. Eve kapanıp da sadece eşinden gelen geliri beklemesine gerek yok. Hayat şartları da ağır. Bu tarz projeler var devletin. İnsanlar bunlarda yapabileceği alanı seçip kurslara gidebilir” dedi.

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