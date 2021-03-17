Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 232 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adrese tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, POS tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 232’si gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Tefecilik suçuyla mücadelenin tüm güvenlik kapasitesi ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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55 ilde tefecilik operasyonu: 232 gözaltı
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 232 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.