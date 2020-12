55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor

Burak TEKİN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) – ANKARA’nın Sincan ilçesinde, site yönetimi ile apartman yöneticisi arasında doğal gaz konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 55 dairelik binada oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor. Daha çok engelli ve yaşlı kişilerin dairelerinin olduğu binadakiler, elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışırken, sorunun çözülmesini istedi.

Sincan’a bağlı Yenikent Mahallesi’ndeki 7 katlı apartmanın yöneticisi Murat Kılıçer, site yönetiminin aidat toplayıp, binaya hizmet vermediğini öne sürerek, apartmanı kendisini yönetmek istedi. Apartman sakinleriyle 2 yıl önce görüşerek, çürüyen doğal gaz kazanını söktüren Kılıçer, her daireye kombi taktırmak için başvuruda bulundu. İddiaya göre, site yönetimi, Kılıçer’in bina sakinlerinden bu gerekçeyle para toplama yetkisinin bulunmadığını belirtip, dairelere kombi takılmasına engel oldu. Apartman yöneticisi ve site yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 55 dairelik binada oturan ve çoğunluğu engelli ile yaşlılardan oluşan onlarca kişi, ısınamadığı için mağdur oldu. Evlerinde battaniyeler ile oturan ve elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışan kişiler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

‘BİNA VE SİTE YÖNETİMİ ANLAŞAMIYOR, ARADA BİZ KALIYORUZ’

Bina sakinlerinden Behiye Avak (65), iki yönetimin anlaşamaması nedeniyle arada kaldıklarını belirterek, “Burası merkezi sistemle ısınıyordu. Güzel bir şekilde yanıyordu, her taraf ısınıyordu. Sonra bir saat taktılar. Kimi yatırdı kimi yatırmadı. Sonra ‘Kombi taktıralım’ dediler. Murat geldi, ‘Ben taktıracağım’ diyor, yönetim gelip ‘Biz taktıracağız’ diyor. İkisi de anlaşamıyor. Arada biz kalıyoruz. Murat taktırmaya çalışmış, yönetim şikayet edince yarım bir şekilde kalmış” dedi.

‘MAHKEME YETKİYİ BANA VERDİ’

Apartman yöneticisi Murat Kılıçer ise mahkemeye başvurduğunu ve bina yönetiminin sadece kendisine ait olduğunu belirterek,”2 yıl önce doğal gaz kazanımız arızalıydı. Masrafı 80 bin lira tutuyordu. ‘Bu kadar masraf etmektense söküp kombi taktıralım’ dedik. Binamızda kombi için karar verdik. Merkezi kazanı söktürdüm. Kısmen birkaç daireye boru döşendi. Fakat site yönetimi mahkeme kararı olmasına rağmen ‘Kombi taktıramazsınız yetki bizde’ diyerek engel oldular. Kombicilerle sözleşme yaptık ama mahkeme yetki vermesine rağmen site yönetimi binadakilere toplu mesajlar atıyor. ‘Murat zorla para topluyor’, ‘Elindeki defter sahte’ gibi cümlelerle insanları aldatıyorlar” diye konuştu.

‘KAZANI PARÇALAYIP HURDACIYA SATTI’

Site yöneticisi Senem Arslan ise apartman yöneticisi Murat Kılıçer’i suçlayarak, “Biz defalarca hizmet vermeye çalıştık. Temizlik hizmetini kesti, kapıcılarımızı darbetti. Bütün bu olanların sebebi kendisi. Doğal gaz kazanına kendisi zarar verdi. Sonra da kazanı parçalayıp hurdacıya sattı. Onun hakkında da şikayetimiz oldu. Kazanların yanmamasının sebebi bu. Orada kat malikleri kendi haklarını kendileri koruyacaklar. Murat Kılıçer’in oradan tahliyesi için dava açtım” dedi.

