Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm Aile Sağlık merkezlerinin dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yenimahalle’nin tümünde teyakkuza geçerek dezenfekte çalışması yürüten ekipler, ilçede bulunan 53 Aile Sağlık Merkezi’nin dezenfeksiyon işlemini düzenli olarak yapıyor. Temel sağlık şikayetleri için hastaneleri meşgul etmemek ve Corona virüsü ile ilgili şikayetler için ilk basamak olan aile sağlık merkezlerini sürekli dezenfekte eden belediye ekipleri, ulv cihazları kullanarak havada ve temasın yoğun olduğu yüzeylerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Yenimahalle’de bin 566 noktaya dezenfekte işlemi

400 kişilik ekiple Yenimahalle’de 24 saat dezenfeksiyon çalışması yürüten belediye ekipleri, Corona virüsünün Türkiye’de görüldüğü tarihten bu yana kamusal alanlar başta olmak üzere cadde, sokak, pazaryerleri, çöp konteynırları, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi yoğun kullanılan alanların yanı sıra polis merkezleri ve araçları, camiler, okullar, PTT şubeleri, eczaneler ve aile sağlık merkezleri gibi 1566 noktayı dezenfekte etti.

Yaşar, “Tüm birimlerimiz teyakkuzda”

Yenimahalle Belediyesi’nin dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Corona virüsüne karşı tüm birimleri ile teyakkuza geçtiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Corona virüsünün tespit edilmesi ve belirlenen vakaların Pandemi hastanelerine yönlendirilmesi hususunda Aile Sağlık Merkezleri büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın temiz ve steril bir ortamda muayene edilmesini, virüsün yayılımının önüne geçilmesini amaçlayarak ilçemizde bulunan tüm sağlık merkezlerinin dezenfekte ve ilaçlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu virüsün vatandaşlarımız arasında yayılmasını engellemek için aralıksız çalışıyoruz. Yenimahalle sakinlerinin bu konuda duyarlı olmasını ve yetkili birimlerin talimatlarına uyarak evlerinden çıkmamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.