528 MİLYONLUK DEV YATIRIM: İSTASYON CADDESİ BAŞKENTLİLERİN HİZMETİNDE

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 yıldır çözüm bekleyen ve trafiği kangren hâline dönen İstasyon Caddesi’ndeki üstyapı ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Etimesgut ve Sincan ilçelerinin trafik sıkıntısını çözen dev proje; toplam 528 milyon 699 bin TL’ye mal oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini daha konforlu, güvenilir ve afetlere karşı daha dirençli hâle getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış sonrası biriken yağmur sularının rögarların taşmasına neden olduğu Etimesgut İstasyon Caddesi’nde kalıcı çözüm üreterek 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bölgede inşaat, asfalt ve kaldırım bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak caddeyi trafiğe açtı.

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ASKİ, 163 MİYONLUK DEV YATIRIMLA ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER VURDU

Yıllardır trafik çilesinin yanı sıra altyapı sorunlarının da yaşandığı Etimesgut İstasyon Caddesi’nde 4 Ağustos tarihinde ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan ve sel ile su baskınlarının önüne geçecek çalışmalar tamamlandı.

ASKİ Genel Müdürlüğü 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalat çalışması kapsamında yaklaşık 6 kilometre atık su ve 4 kilometre de yağmur suyu hattı döşedi. ASKİ ekipleri, 19 noktada cadde ve sokak kesişimine sel kapanı adı verilen büyük ızgaraları da yerleştirerek, 58 noktada ise küçük ızgaraların montajını yaptı. Dev bir yatırımla ortadan kaldırılan altyapı sorunu 162 milyon 994 bin 922 TL maliyetle tamamlandı.

FEN İŞLERİ 239 MİLYON TL İLE ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Etimesgut İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen kaldırım ve asfalt çalışmaları ile cadde daha konforlu hâle getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin gece ve gündüz yoğun mesai harcadığı asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar esnasında zarar gören ve mevcut sorunların bulunduğu kaldırımlar ise Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı toplam 239 milyon 705 bin 12 TL maliyetle asfalt, inşaat ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

TOPLAM MALİYET 528 MİLYON TL

Etimesgut ve Sincan ilçelerinin kangrene dönen trafik sorunu köprülü, katlı kavşak çalışmaları ve yeni yollarla çözüldü. Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve 4 demiryolu geçiş köprüsü ile 1 alt geçitten oluşan İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi’ni 126 milyon TL’ye tamamladı.

Alternatif Bulvar Projesi, ASKİ’nin altyapı çalışmaları ve Fen İşleri Daire Başkanlığının asfalt ve yol boyama çalışmalarıyla birlikte İstasyon Caddesi’nde yapılan imalatların toplam maliyeti 528 milyon 699 bin 934 TL oldu.

BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Etimesgut İstasyon Caddesi’nde yapmış olduğu altyapı ve üstyapı çalışmaları ile bölge halkını büyük sıkıntılardan kurtardığını belirten vatandaşlar çalışmalar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yavuz Çelik: “İstasyon Caddesi’nin yolları bozuktu, altyapı sorunları vardı. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Yapmış olduğu çalışmalar için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Halil İbrahim Dağaşan: “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yol yaptı. Allah razı olsun.”

-Barış Kıran: “1984 yılından bu yana İstasyon Caddesi’nde esnaflık yapıyorum. Bu yol çileydi, Etimesgut’ta yıllardır bu sorunu yaşıyorduk. Mansur Yavaş Başkan’ımız buranın hem altyapısını düzeltti hem asfaltını yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Can Kıran: “İstasyon Caddesi’nde çalışmalar tamamlanıp trafiğe açıldıktan sonra bölgede trafik kazaları en aza indi.Bir de altyapı sorunu vardı; kar ve yağmur yağınca buraları su basardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazgalları temizleyerek bu sorunu da çözdü. Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Hasbi Özbek: “Etimesgut’ta yaşayan biri olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin İstasyon Caddesi’nde yapmış olduğu çalışmaları çok beğendim.”

-Alperen Oktay: “Mesai saatlerinde İstasyon Caddesi çok yoğun oluyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu alternatif yollarla trafik sıkışıklığı son buldu. Artık insanlar iş yerlerine ve evlerine daha çabuk ve kolay ulaşabiliyor.”

-Yakup Tümtürk: “İstasyon Caddesi yolları eskiden çok sıkıntılıydı. Yapılan bu çalışmalarla ortada herhangi bir sıkıntı kalmadı. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Nazlı: “İstasyon Caddesi’nde sel olduğunda buralara girip çıkamıyorduk. Çünkü yollar çok bozuktu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu sorunları tamamen ortadan kaldırdı.”

-Murat Yıldırım: “15 senedir Etimesgut’ta yaşıyorum. Buranın durumu çok vahimdi. Yapılan bu hizmet bizim için bulunmaz bir nimet… Buraya yağmur yağdığı vakit biz karşıya geçemiyorduk.”

–Hayrullah Uşak: “Etimesgut halkı 20 yıldır büyük sıkıntılar çekiyordu. Burada hiçbir çalışma olmamıştı. Yollar çok bozuktu. Altyapı sorunu vardı; seller oluyordu. Büyükşehir Belediyesi mazgalları temizledi. Yolları düzeltti. Gerçekten çok güzel oldu.”

–Bilal Taşdelen: “Etimesgut’ta yaşayan bir genç olarak İstasyon Caddesi’nde yapılan çalışmalardan çok memnunum… Benim dışımda insanlar da çok memnun. Mansur Başkan’ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.”

–Orhan Öztürk: “İstasyon Caddesi çok güzel oldu. Trafik rahatladı. Bunun yanı sıra eskiden burada yağmur yağınca sel oluyordu. Mazgalların yenilenmesi de çok güzel oldu. Mansur Başkan’ımızdan Allah razı olsun.”