Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok Keçiörenli’lerin sorunlarını, taleplerini dinlemek
için başlattığı 'Halk Günü'nde’, “Her vatandaşa eşit,
adil olacağız. Etkin, verimli ve süratli kamu hizmetini
vatandaşımızla...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
münasebetiyle huzurevinde düzenlenen programa katılarak, huzurevi
sakinlerinin tek tek ellerini öpen ve hatırlarını soran Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlıların...
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok Keçiörenli’lerin sorunlarını, taleplerini dinlemek
için başlattığı 'Halk Günü'nde’, “Her vatandaşa eşit,
adil olacağız. Etkin, verimli ve süratli kamu hizmetini
vatandaşımızla...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
münasebetiyle huzurevinde düzenlenen programa katılarak, huzurevi
sakinlerinin tek tek ellerini öpen ve hatırlarını soran Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlıların...