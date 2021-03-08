500’ü aşkın kadın girişimci el ürünlerini satıyor; Ev ekonomisine katkı sağlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla açılan Maharetli Eller Çarşısı’nda 500’ü aşkın kadın iş sahibi oldu. Yaklaşık bin 500 ürünün bulunduğu dükkanda, emekçi kadınlarla bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabiliyor veya hediye ediyorlar. Kadınlara destek olabilmek için herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kadın girişimcileri desteklemek ve aile kurumunu ekonomik yönde güçlü kılmak amacıyla hizmet veren Maharetli Eller Çarşısı’nı ziyaret etti. 500’den fazla kadın girişimcinin, yaklaşık bin 500 ürünü satma imkanı bulduğu dükkanda, kadınlar emeklerinin karşılığını bularak çocuklarının eğitimine ve aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Kadınlarla bir araya gelen belediye başkanı Mevlüt Öztekin, tüm kadınlara çiçek dağıtarak, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

BUGÜNÜ EMEKÇİ KADINLARIMIZLA GEÇİRMEK İSTEDİK

Bugünü emekçi kadınlarla birlikte geçirmek istediklerini söyleyen Öztekin, “Bu çarşıda ilçemizde ikamet eden yaklaşık 500’e yakın hemşehrimizin kendi el emeği ürünlerini sattıkları bir mekan. Biz bugünü özellikle burada emekçi kadınlarımızla geçirmek istedik. Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz 53 projemiz vardı. İlk hizmete geçirdiğimiz proje de bu oldu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. Ev ekonomisine girişimci olarak kadınların destek olmak için, kendi el ürünlerini pazarlayıp satabilecekleri bir mekan olsun istedik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Çocuk ürünlerinden, büyüklerin kullanabileceği birçok el işi ürün çıktı. Burada da sergileme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabiliyor veya hediye ediyorlar. Kadınlara destek olabilmek için herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

EV EKONOMİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Dükkanda ürünlerini alıcıyla buluşturan 50 yaşındaki Ayşe Kaya, “Burada el emeği ürünlerimiz var, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük katkı sağladı. Pike takımları, salon takımları gibi el işlerim var. Benim ürünlerime çok talep var. 1 senedir buradayım, birçok ürünüm satıldı ve yenilerini üretiyorum. Ev ekonomimize büyük bir katkı oluyor, kadınların daha çok güçlenmesine katkı sağlıyor. Böylece ayakta kalabiliyoruz. Güzel bir kazanç elde ettim, burada çocuklarımızın geleceği için çalışıp, onları okutuyoruz” dedi.

TALEPLERE YETİŞEMİYORUM; HER ŞEYE BİR KATKIM OLDU

Şadiye Uyanık da, “Ben genelde dantel sarma üzerine çalışıyorum. Bu tarz üzerine eğitim aldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel işler çıkardık ve çok güzel satışlarımız oldu. Evimize katkımız oldu. Ben İSMEK’ten öğrendiklerimle hepsini yaptım. Benim yaptığım işler için talep çok fazla, yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuklarıma, evime, eşime her şeye katkım oldu. Hala devam ediyorum” ifadelerini kullandı.