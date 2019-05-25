500 yıllık köprü restore edildi

GÜMÜŞHANE’de, 500 yıllık, iki kemerli Gümüşhane Köprüsü, aslına uygun restore edildi.

Restorasyon sonrası araç trafiğine kapatılan tarihi iki kemerli köprü, çevre düzenlemesi ile kentin önemli sosyal alanı haline geldi.

Gümüşhane’de, 500 yıllık tarihi iki kemerli Gümüşhane Köprüsü, Karayolları 10’uncu Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane Belediyesi’nce aslına uygun restore edildi. 16’ıncı yüzyılda, Ferruh Zat Oğlu Halebî tarafından iki kemerli olarak inşa ettirilen tarihi köprü Gümüşhane’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Restore edilmeden önce araç trafiğine açık olan ve üzerinde oluşan ağırlık nedeniyle zarar gören köprü restorasyonunun ardından trafiğe kapatıldı. 43 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki tarihi iki kemerli köprü çevre düzenlemesi ile kentin önemli sosyal alanı haline geldi.

‘KARTPOSTALA TAŞIYAN BİR YERİMİZ OLDU’

Tarihi köprünün restore işleminin ardından aydınlatılmasının yapılarak bir sosyal merkez haline getirildiğini belirten Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, köprünün kartpostallık bir görüntüye sahip olduğunu söyledi. Çimen, “Gümüşhane Köprüsü, halk dilinde karakol köprüsü Gümüşhane tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Köprümüzün iki kemeri mevcut olup diğeri ise sivri kemerlidir. Köprünün restorasyonunu karayollarıyla ortak yaptık. Daha önce köprünün üzerinden araçlar geçiyordu. Tarihimizin bize bıraktığı miras 16’ncı yüzyıl Osmanlı eseri bu köprümüzün restorasyon çalışmalarını da tamamladık. Gerçekten Gümüşhane’mizin merkezde tek mirası da bu köprü. Güzel bir eser oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprümüzü yayalaştırdıktan sonra aydınlatarak farklı bir ambiyans yarattık. Halkımız buraya geliyor ve burada resim çekiliyor. Tam bir sosyal alan oldu. Gümüşhane’yi kartpostala taşıyan bir yerimiz oldu” dedi.

