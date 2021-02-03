500 bin liralık dolandırıcılıkta çete üyelerine ceza yağdı

Adem YILDIZ/ KONYA, (DHA)- KONYA’da 13 kişiden otomobil, 1 kişiden 15 bin TL değerinde market malzemesi ile 1 kişiden ‘Umre yemeği vereceğiz’ diyerek 12 küçükbaş alıp senet vererek paralarını ödemeyen ve toplam 15 kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandıran 7 sanık, 10 yıldan 37 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 2017 ve 2018 yıllarında 15 kişinin dolandırılmasıyla ilgili yaptığı çalışmanın ardından 2019 yılı Ocak ayında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişiyi 500 bin TL dolandıran ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Mustafa İlseven (45), Özgür Çalı (34), Sadullah Kahraman (32), Fatih Gürbüz (31), Mustafa Tekeli (26), Fatih Kahraman (37) ve Sadullah Kahraman (39) gözaltına alınıp, tutuklandı.

‘DOLANDIRICILIĞI MESKEN EDİNMİŞLER’

‘Dolandırıcılık’ suçundan, 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 7 sanık hakkında, gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, sanıkların dolandırıcılık eylemini kendilerine meslek edindikleri belirtildi. Kararda, 7 kişinin, çoğunluğu Konya’da olan internetten ve camlarında ‘satılık’ yazılı kağıt bulunan araçlardaki satış ilanı veren araç sahiplerine ulaştıkları, yüz yüze görüşmek için anlaştıkları, gerçekte hiçbir faaliyeti bulunmayıp, faaliyetteymiş gibi görünüm vermek için iş yeri tabelalarının asılı olduğu çeşitli iş yerlerini kısa süreliğine kiralayıp araç sahiplerini buralara davet ettikleri ve müşterilere güvenilir esnaf profili çizdikleri anlatıldı.

HESAPTA SORUN VAR GİBİ ÖDEME YAPMADAN İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Kararda, araçlara piyasa değerinin üzerinde fiyat verip, peşin almak şartıyla pazarlık yaptıkları, anlaşma sağlandıktan sonra sanıklardan birinin bankaya gitmediği halde bankaya gideceğinin söylendiği, diğer bir veya birkaç sanığın ise aracın devrini almak için notere gittikleri, noterde satış işlemi sırasında sıra beklenirken, araç sahipleri banka hesabında sorun çıktı gibi mazeret uydurup, ödeme yapmadan satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Araçların satışı sonrasında önce iş yerinde ödeyecekleri ardından senet verdikleri ve bu senetleri de ödemedikleri, satın aldıkları araçları da iki veya üç gün içinde piyasa değerinin altında sattıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

‘UMRE YEMEĞİ VERECEĞİZ’ DİYEREK KANDIRMIŞLAR

Sanıklardan Mustafa İlseven’in, mağdur Sadettin Y.’ye annesinin umreye gideceği ve bunun için yemek vereceğini belirterek senet karşılığı 12 küçükbaş alıp, ödeme yapmadığı belirtildi. Yine sanıkların devren satılık iş yerleriyle büro malzemeleri satın alarak parasını ödemediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

DOLANDIRICI ÇETESİNE HAPİS VE PARA CEZASI YAĞDI

Sanıklardan karıştıkları suç oranına göre Mustafa İlseven ile Özgür Çalı, 37 yıl 6’şar ay hapis cezası ile 375’er bin TL idari para cezasına çarptırıldı. Sadullah Kahraman (32) ve Fatih Gürbüz’e 17 yıl 6’şar ay hapis cezası ile 175’er bin TL ceza verildi. Mustafa Tekeli 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 125 bin TL idari para cezası ile Fatih Kahraman ve Sadullah Karaman (39) 10’ar yıl hapis cezası ve 100’er bin TL para cezasına çarptırıldı.

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