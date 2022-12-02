500 bin liralık dolandırıcılığın 4 şüphelisi yakalandı

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Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 2 kişiden 242 bin 600 lira ve 300 bin lira değerinde ziynet eşyası alıp kaybolan 4 şüpheli yakalandı.

Kentte, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, Z.K.’yi (73) telefonla arayıp banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi. Şüpheliler, adının terör örgütü listesinden çıkarılması ve banka hesabının örgütlerin elinden alınması bahanesiyle Z.K.’den 122 bin 600 lira aldı. Verilen banka hesabına istenen parayı gönderen Z.K.’yi tekrar arayan şüpheliler, evdeki ziynet eşyalarından da parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Z.K., 225 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşet içinde, Yıldırım ilçesi Alemdar Mahallesi’ndeki iş yerine gelen şüpheliye teslim etti. Olayı yakınlarına anlatınca dolandırıldığını anlayan Z.K. polis merkezine şikayette bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, aynı yöntemle A.M.’nin de (81) dolandırılıp 120 bin lira ve 75 bin lira değerinde 5 altın bileziği dolandırıcılara teslim ettiği bilgisine ulaştı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Kadir Seyrekbasan ile Y.B. (31), H.H.C. (29) ve C.D. (35) olduğunu tespit etti. Adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden Kadir Seyrekbasan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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