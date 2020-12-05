50 yıllık hal binası kontrollü şekilde yıkılıyor

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, daha önce 78 iş yerinin bulunduğu 3 bin metrekare alan üzerindeki 50 yıllık hal binası, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hal binasının yıkılmasıyla birlikte kentin 7 bin yıllık tarihi yapılarının gün yüzüne çıkacağını söyledi.

Bitlis Belediyesi’nce başlatılan ‘Dere üstü ıslah’ projesi kapsamında, kent merkezindeki Kazım Dirik Caddesi üzerinde 50 yıl önce yapılan 3 bin metrekare alandaki hal binası, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Daha önce 78 iş yerinin bulunduğu hal binasındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ‘Dere üstü ıslah’ projesiyle birlikte kentte yaşanabilir bir süreç izlettirdiklerini söyledi.

Başkan Tanğlay, “Projenin ikinci adımı atıldı. Hal binası iş makineleriyle yıkımına başlanmasıyla birlikte tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Dere ıslahı projemizle beraber ‘Eski hal’ dediğimiz mevkideyiz. Yıkıma dün itibariyle başladık. Hal binamız metruk bir yerdi ve yıkım kararı vardı. Proje ile birlikte 7 bin yıllık tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yıkımla birlikte tarihi eserimiz olan Şerefiye Camii ön alana çıktı. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dere ıslah projesiyle şu an itibariyle 281 tapu sahibi kendi isteğiyle tapusunu hazineye devretti. 15 gün içerisinde Çevre Şehircilik Müdürlüğü de tahliye yazılarını çıkaracak. Bunu yıktıktan sonra buraya güzel bir yeşil alan düşünüyoruz. Şehrin nefes alabileceği bir yer planlıyoruz. Buraya ne yapabileceğimizin kararını vereceğiz. Kentimiz, hizmetin en iyisine layıktır” dedi.

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