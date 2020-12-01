50 yıllık, 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlayan 7 katlı un fabrikası binası, kontrollü şekilde yıkıldı. 50 yıllık binanın büyük bir gürültü ve toz bulutu eşliğinde yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki 7 katlı un fabrikasının sahipleri, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle binanın yıkılmasını kararlaştırdı. Yıkım işlemi için fabrika ve çevresinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye girişlere izin verilmedi. Ardından mühendisler tarafından hazırlanan yıkım planı çerçevesinde 50 yıllık bina, kolon çökertme yöntemi ile 10 saniye içinde kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anında ortaya çıkan toz bulutu ise uzun süre dağılmadı. Yıkımın ardından bölgede hafriyat çalışması başlatıldı. Fabrikanın yerine ne yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu arada, fabrikanın yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde binanın büyük bir gürültü ve toz bulutu eşliğinde yerle bir olduğu görüldü.

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