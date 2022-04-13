50 yıl sonra Türkiye resmi futbol liglerinde gol rekoru kırıldı: 21-0 BASKET DEĞİL FUTBOL MAÇI!

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YALÇIN ERCAN- 2021-2022 sezonunda 1. etap maçları sona eren ve bölgelerindeki gruplarında şampiyon olarak 3. Lig’e yükselme maçları oynanacak Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 50 yıl sonra, Türkiye resmi futbol liglerinde bir maçta en çok gol atma rekoru kırıldı. (BAL) Ligi 1. Bölge 2. Grup maçında, Muş Belediyespor deplasmanda Kızıltepe Sportif Faaliyetler’i 21-0 yenerek, uzun süre unutulmayacak bir skora imza attı.

Daha önce, 18 Haziran 1972 tarihinde oynanan 2. Lig maçında Ispartaspor’un sahasında Yeşildirek’i 20-0 mağlup ederek kırdığı rekor; 7 Nisan 2019’da Denizli’deki Toros Birlikspor-Kepez Belediyespor maçında kırılmış, Kepez ekibi rakibini 21-0 yenmişti.

Türkiye futbol ligleri tarihine geçecek yeni bir rekor sonuç daha gerçekleşerek, Muş Belediyespor ligde mucize kabilinden tek galibiyeti olan Kızıltepe Sportif Faaliyetleri (deplasmanda Silvan Belediyespor’u 1-0 yendi) 21-0 yendi ve Kepez Belediyespor’un rekoruna ortak oldu. Mardin ekibi attığı 8 gole karşılık yediği 124 golle de bir rekorun sahibi durumunda. Ancak bu rekora, şu anda TFF 3. Lig 3. Grup’ta veda maçları yapan ancak sezon sonuna 4 hafta kala 8 gol atarak 113 golü kalesinde gören Kardemir Karabükspor’un, aldığı sonuçlara bakarak ulaşabileceği hatta geçebileceği sanılıyor.

Rekor sahibi Muş Belediyespor’un gollerini: Emir Özbay (7 gol), Sinan Biter (6 gol), İsmail Sevindi ve Osman Murat Öksüz (2’şer gol) ile Hakan Balkaya, Murat Kurnaz, Mikail Usta, Süleyman Özdemir (1’er gol) kaydetti.