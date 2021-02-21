50 yıl önce kaybettiği alyansına Sevgililer Günü’nde kavuştu

ABD, (DHA) – ABD’de Karen Autenrieth’in 50 yıl önce kaybettiği alyansı, bulan kişi tarafından Sevgililer Günü’nde kendisine teslim edildi.

ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde Karen Autenrieth 50 yıl önce alyansını kaybetmişti. Autenrieth’in 55 yıldır evli olduğu eşi Robert Autenrieth, Sevgililer Günü’nde aynı yüzüğü kendisine geri verdi. Karen Autenrieth çok mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi, “İnanamıyorum. Bu muhteşem.” Çift o anlarını torunları ve çocuklarıyla paylaştı.

ARKA BAHÇESİNDE BULDU

Şehirde yaşayan ve yüzüğünü kaybeden başka bir kişi bu ay, sosyal medya hesabından alyansı bulan birinin olup olmadığını sordu. Cevap olarak Autenrieth çiftinin eski evinde yaşayan Sarah Batka, 6-8 yıl önce evinin bahçesinde bir alyans bulduğunu söyledi. Carol Flynn ve Linda Lamberty isimli iki tarihçi yaptıkları detaylı araştırmanın ardından yüzüğün sahibinin Autenrieth çifti olabileceğini düşündü. Bunun üzerine ikili sosyal medya üzerinden Karen Autenrieth’e ulaştı.