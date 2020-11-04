50 şüphelinin gözaltına alındığı ‘Çelik Kafes’ operasyonunda bazada yakalandı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 16’SI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından Manavgat, Alanya, Serik ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 16’sı, bugün Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler getirilmeden önce jandarma ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekibi ve sivil jandarma personelinin de destek verdiği güvenlik önlemleri kapsamında komando timi de hazır bekletildi.

Diğer şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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