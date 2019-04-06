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6 Nisan 2019
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'50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, Frankfurt’ta düzenlenen'Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda 3 finalist arasına girdi.
'50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, Frankfurt’ta düzenlenen 'Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda 3 finalist arasına girdi.
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’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ Türkiye’yi temsil edecek

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Balıkesir’in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, Frankfurt’ta düzenlenen ‘Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda 3 finalist arasına girdi. Kitap, Hong Hong’da yapılacak finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Balıkesir’in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ isimli kitap, Frankfurt’ta düzenlenen ‘Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019), 3 finalist arasına girdi. Almanya, Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkeleri geride bırakarak finale yükselen kitap, 4-7 Temmuz günleri arasında UNESCO Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Hong Hong’un Macau Adası’nda gerçekleşecek finalde Türkiye’yi temsil edecek.

“EN İYİSİ OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM”

Kitabın finale kaldığını sosyal medya hesabından duyuran kitabın yazarlarından Berrin Bal Onur, “Kitabımızın dünyanın en iyi peynir kitabı olacağına inancımız büyük. Emeği geçen herkesi şimdiden kutluyor; Balıkesir ve Anadolu peynirlerini dünyaya anlatmanın kapısını açtığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

KAZANIRSA ‘WINNER’ ETİKETİYLE BASILABİLECEK

2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, bu yarışmadan ödülle ayrılırsa ‘dünyanın en iyisi’ ya da ‘winner’ etiketiyle basılabilecek.

KÜLTÜR MİRASI NİTELİĞİNDE

Kültür mirası niteliğinde olan 279 sayfalık kitabın içeriğinde; Balıkesir’e Genel Bakış, Süt ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynir Yolları ve Balıkesir’in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış başlıkları yer alıyor. Peynir çeşitlerinin; hikâyesinin, tarihinin ve yapılışının anlatıldığı kitapta tarih de yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

Aynı zamanda tüm Türkiye’de tanınan; Ayvalık Cunda Sepet Peyniri, İvrindi Koyun Kelle Peyniri, Savaştepe Mihaliç Peyniri, Sındırgı Koyun Peyniri, Sındırgı Yörük Peynirleri, Manyas Tulum Peyniri, Çerkes Peyniri ve Havran Keçi Peyniri yapımları da anlatılıyor.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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