50 lira için binlerce kişiyi elektriksiz bırakıyorlar

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari kırsalındaki yüksek gerilim hattı direklerinden parça çalan hırsızlar, bölgede büyük sıkıntı yaşatıyor.

Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Müdürü Emrullah Okuducu, 50 lira kazanç sağlamak için yapılan hırsızlığın binlerce kişiyi elektriksiz bıraktığını, ayrıca parça eksikliği yüzünden mukavemetsiz kalan ve en hafif rüzgarda devrilen direklerin yeniden dikilmesinin şirketlerine maliyetinin 500 milyon lira olduğunu söyledi.

VEDAŞ ekipleri Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de kış gelmeden önce enerji nakil hatlarındaki bakım, onarım işlemlerini hızlandırdı. Bu kapsamda, il ve ilçe merkezlerine enerji götüren nakil hatlarındaki demir direklerden parça çalınması nedeniyle devrilen direklerin onarımları da yapılıyor. VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, hırsızların özellikle kırsal bölgelerden geçen enerji nakil hatlarındaki demir direklerden parça çaldığını belirterek, şöyle konuştu:



“Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için enerji altyapısına rekor seviyede yatırımlar yapılmakta. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri ve bazı ilçe merkezlerinde hatlarımız yer altına alındı. Trafo merkezlerimiz ve şebeke unsurlarımız yenilenerek güçlendirildi. Ülkemizin en büyük akıllı şebekesi bölgemizde tesis edilmiş durumdadır. SCADA, OSOS, CBS ve PLC merkezlerimizle şebekemizin dijital ortamda uzaktan takibi yapılmakta. Tüketicilerimizin memnuniyetini daha da artırmak için tüm imkan ve kaynaklar kullanılarak hizmet bölgemizin genelinde çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte.

Bunca yapılan yatırıma ve iyileştirmelere rağmen bazı kişiler, enerji nakil hatlarımızdan parça çalıp hurdacılara satmakta ya da evlerinin, tarlalarının etrafına çitler yapmakta. Bunun sonucu, bölgemizde yaklaşık 50 lira kazanç sağlamak için binlerce kişi elektriksiz kalmakta. Parçaları çalınan direkler, mukavemetlerinin düşmesi sonucu en küçük bir rüzgarda yıkılmakta. Kış şartlarında ekiplerin arıza bölgesine ulaşması, onarımlarının sağlanarak enerjilendirmesi sırasında geçen zamanda da o bölgedeki insanlarımız maalesef elektriksiz kalarak mağdur olmakta. Ayrıca yıkılan direklerin yeniden dikilmesinin şirketimize maliyeti yaklaşık 500 milyon TL’dir.”



Hırsızların yakalanması için çalışmalar yapıldığını belirten Emrullah Okuducu, “Hem vatandaşımıza hem de ülke ekonomisine büyük zarar veren bu hırsızların yakalanması için şirketimiz, güvenlik güçlerimizle ortak çalışılmalar yürütmekte. VEDAŞ olarak, vatandaşlarımızın benzer durumlara şahit olması halinde, durumu derhal 0 850 211 0 186 numaralı Çözüm Merkezimize ve 0538 655 28 28 numaralı Whatsapp hattımıza resimleyerek iletmeleri çok önemsenmekte. Vatandaşlarımızın mağdur olmamak adına konuyla ilgili hassasiyet göstermeleri hususunda şirketimize destek olacaklarına inanmaktayız” dedi.