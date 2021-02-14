5 yıldızlı otelde Murat Dalkılıç ile eğlendiler

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da pandemi nedeniyle yasaklanmasına rağmen 5 yıldızlı otelde müzikli eğlence düzenlendi. Murat Dalkılıç’ın sahne aldığı açık alandaki eğlencede, masalardaki yoğunluk ve müşterilerin maskesiz oluşu dikkati çekti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen dün gece Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde canlı müzikli eğlence düzenlendi. Otelin açık hava alanında düzenlenen eğlencede, Murat Dalkılıç sahneye çıktı. Dalkılıç, orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirirken, otel müşterilerinin bulunduğu masalardaki yoğunluk dikkati çekti. Müşterilerin maskesiz oluşu da göze çarptı.

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