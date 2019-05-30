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30 Mayıs 2019
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5 yılda en çok onkoloji ilaçları satışında artış olacak
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5 yılda en çok onkoloji ilaçları satışında artış olacak

Editör Editör

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Bir araştırma şirketinin raporuna göre, önümüzdeki 5 yılda satışı en fazla artacak ilaçların onkoloji alanında olacağı kaydedildi.

​Araştırma şirketi KPMG’nin hazırladığı İlaç Sektörel Bakış 2019 raporuna göre gelecek 5 yılda temel tedavi alanlarında en fazla onkoloji alanında kullanılan ilaçların satışı artacak. Onkoloji ilaçlarını, aşılar ve organ nakli ile kemoterapi sonrasında kullanılan bağışıklık baskılayıcılar (immünosupresanlar) takip edecek. Rapora göre dünya genelinde, temel tedavi alanlarındaki ilaç satışları incelendiğinde en yüksek payın onkolojik hastalıklarda olduğu görülüyor. 2017’de onkoloji alanında 104 milyar dolar olarak gerçekleşen ilaç satışlarının, 2024’te 233 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Keskin, onkoloji ilaç satışındaki öngörüye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bütün önlemlere rağmen hem dünyada, hem de Türkiye’de kanser hastalığının sıklığında önemli oranda artış olduğunu görüyoruz. Birçok konuda teşviklerde bulunulmasına rağmen bunlarla baş edebilme konusunda hala almamız gereken yollar olduğunu biliyoruz. Hala kötü alışkanlıklarımız devam ediyor. Geleceğe yönelik beklentileri değerlendirdiğimizde, şu anda ülkemizde 150- 200 bin civarında kanser vakası var. Ancak bunların önümüzdeki yıllarda 300 binlere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu gerçekten önemli bir rakam” dedi.

TEDAVİDE YENİ GELİŞMELER VAR

Hastalığın tedavisinde çok yeni gelişmeler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serkan Keskin, “Artık kemoterapi dışında birçok ilaç kullanıyoruz. Kemoterapi bildiğimiz en klasik tedavilerin başında geliyor. Ancak bunun yanında kanser tedavisinde hedefe yönelik akıllı ilaçlar kullanıyoruz. Radyoterapi ve cerrahi alanında da önemli gelişmeler var. Artık sıradan tedavilerin dışına çıkmış durumdayız. Ve bu tedavilerde başarı oranımız da oldukça yüksek” diye konuştu.

EN SIK GÖRÜLEN KADINLARDA MEME, ERKEKLERDE PROSTAT KANSERİ

Her 8 ila 10 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalandığını, erkeklerde ise en fazla görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Keskin, “Yaşam süresinin uzamasıyla beraber prostat kanserini daha sık görmeye başladık” diye konuştu.

“Gereksiz ilaç kullanımı hem tedavi başarısızlığı hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli dezavantajlara neden olmakta” diyen Prof. Dr. Serkan Keskin, “Ancak onkolojik ilaçlarla ilgili böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bizim kullandığımız ilaçların hiçbiri onkoloji hekimi reçetesi olmadan satılabilen ilaçlar değil” dedi.

REÇETELİ İLAÇ SATIŞI YÜZDE 6,4 BÜYÜYECEK

KPMG’nin raporu da bunu destekler nitelikte. Raporda dünya genelinde reçeteli ilaç satışlarının önümüzdeki 5 yılda her yıl ortalama yüzde 6,4 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Burada en hızlı artışın ‘yetim ilaç- nadir hastalıkların ilacı’ kategorisinde olması beklenirken, jenerik (eşdeğer) ilaç satışlarında ise artışların görece sınırlı kalması bekleniyor.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI DÜŞTÜ

Bu arada, Sağlık Bakanlığı’nın akılcı antibiyotik kullanımını yaygınlaştırmak ve yüksek kullanım oranını düşürmek için başlattığı mücadele, yüz güldürdü. Bakanlık tarafından yapılan araştırmaya göre, antibiyotik kullanımı azaldı. 2018’de, normal şartlarda 267 milyon kutu kullanılacağı tahmin edilen antibiyotik, yapılan mücadeleye sayesinde 166 milyon kutu tüketildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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