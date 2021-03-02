5 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir’in Bergama ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Musa Taşıyan’ın (5) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taşıyan ailesinin iki çocuğundan küçüğü olan Musa, öğlen namazının ardından Bergama Mezarlığı’nda toprağa verildi. Küçük çocuğun cenazesine katılan ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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