5 SANATÇI 5 SERGİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ’NDE BİR ARAYA GELDİ: MÜDAHİL

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Farklı disiplinlerden beş sanatçıyı bir araya getiren ‘Müdahil’ isimli sergi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Sergide Ahu Akkan, Şükrü Aslan, Nadir Baylan, Murat Fırat ve Hikmet Terbiyeci’nin eserleri yer alıyor.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Çankaya Belediyesi’nin ikinci defa düzenlediği 5 sanatçı 5 sergi projesi, ‘Müdahil’ adlı sergiyle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Farklı disiplinlerden, farklı konular üzerine çalışan ve farklı şehirlerde yaşayan sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan sergide Ahu Akkan, Şükrü Aslan, Nadir Baylan, Murat Fırat ve Hikmet Terbiyeci’nin eserleri yer alıyor. Serginin bu yılki ismi ise Çankaya Belediyesi’nin sanata ve Ankara’nın kültür sanat hayatına ‘müdahil’ olduğu ve işin öznesi olduğu vurgusuyla seçildi.

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Ahu Akkan, ‘Otoportre’ isimli sergisinde eserlerini kumaşların üzerinde sergiyor. Akkan’ın kullandığı teknik ile ilgili serginin bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

“Dokuma tekniğinin doğduğu bu topraklarda üründen ziyade çağlar boyunca bir kültür imgesi halini almış olan tekstil, insanın ‘ne’ olduğu sorusunun tarihsel belleğine çok daha derin bir boyut kazandırıyor. Akkan’ın kimi eserlerindeki bebek imgeleri projenin söz konusu bağlamına oldukça etkili gönderimlerde bulunuyor.”

Heykeltıraş Şükrü Aslan, ‘Sen, Ben, O’ isimli sergisiyle “bireyin yabancılaşmasını toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla izliyor.” Eserlerinde malzeme olarak metali kullanmayı tercih eden Aslan, tercih ettiği malzeme ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Metal insan ruhu gibi direnç gösterebilir, kırılabilir, yıpranabilir ve baskı altında şekil alabilir. Form oluştururken kullandığım tel yığını; bireyin akıl yolu ile açıklanamaz, karmaşık özünü temsil eder”

Nadir Baylan’ın ‘Göç Yolları’ isimli resim sergisi çarpıcı renkleri ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Baylan’ın sergisi şöyle tanıtılıyor:

Renklerin coşkusu bazen geniş ve derin bir gökyüzünde dans ederken bazen evlerin çatılarında çocuksu bir ifadeye bürünüyor. Yakın zamanda yaşadığımız pandemiyle birlikte insanların sıkışmışlığı, yalnızlığı vb. duyguların coşkunluğuyla bulunduğu alandan kaçma isteği, kişinin iç dünyasındaki renkli yolculuklarına çıkmaya sebebiyet verdi. ‘Göç Yolları’ tam da burada kaçma isteği ile birlikte iç dünyamıza bazen çocuksu bazen fantastik şekilde arkadaşlık ediyor. Herkes kendi dünyasını ve ona ait ne varsa yanına alıp gökyüzü yolculuğuna çıkıyor. Kendini arayış kadim topluluklarında yaptığı gibi belki de göç yollarında saklıdır.”

Murat Fırat’ın ‘Kafamdaki Biz’ isimli sergisi ise, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan ilk dijital sergi. Fırat’ın sergisi hakkında bültende şu ifadeler yer alıyor:

“Gündelik hayatta karşılaştığımız duygusal yoğunluk yaratan durumları, dijital tasarım teknolojilerini kullanarak 3 boyutlu sahneler oluşturan ve tasarladığı sinematik kompozisyonlarda, güçlü bir alt metin olmasının yanısıra kullandığı renk paleti ve ışık ögeleri, hayal ile gerçek arasında bir dünya oluşturur.”

Hikmet Tabiyeci’nin ‘Hikmetin Ağaçları’ isimli sergisinde farklı disiplinler bir arada kullanılarak oluşturulan enstalasyonlar yer alıyor. Ankara sokaklarında görebileceğimiz bankların, ağaçların ve kuru yaprakların eşlik ettiği sergide ağaçların sokaklardaki tanıklıkları işleniyor.

Serginin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Güldüm Bor Güner, sergi hakkında şunları söyledi:

“Aslında bu serginin ilk ayağı 2021 yılında gerçekleşmişti. Yine beş ayrı sanatçı burada Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde buluşmuştu. İkinci ayağında ise yine farklı disiplinlere ve çok farklı eserlere sahip 5 sanatçımız bizlerle birlikte.

Biz aslında bu sergi ile Çankaya’nın sanat hayatına farklı pencere açarak katkıda bulunmuş oluyoruz ve sanata ‘müdahil’ olmuş oluyoruz.”

Sergi, 4 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.