5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazası duruşmasına devam edildi

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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da geçen yıl 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazası ile ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada aralarında dönemin ilçe milli eğitim müdürünün de bulunduğu sanık durumundaki 4 memur dinlendi. Dönemin ilçe milli eğitim müdürü T.K., olayda kendisinin de mağdur olduğunu belirterek, “Kazada ihmalim ve kusurum yoktur” dedi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim 2021’de meydana gelen kazada Adalettin Şen yönetimindeki okul servis minibüsü kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra ormanlık alana girdi. Kazada araçta bulunan öğrenciler İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Kazanın ardından şoför Adalettin Şen tutuklandı. Olayla ilgili şoför Adalettin Şen ve işveren İ.D. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Dönemin ilçe milli eğitim müdürü T.K., destek hizmetleri şube müdürü M.Ş., öğrencilerin eğitim aldığı okulun müdürü G.Ö. ile milli eğitim müdürlüğünde görevli memur C.Ö. hakkında ise ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. Daha sonra iki dosyanın birleştirilerek aynı davada görülmesi kararlaştırıldı.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya kazadan hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların ailelerinden oluşan 20 kişi mağdur olarak katıldı. Tutuklu sanık Adalettin Şen, tutuksuz sanıklar T.K., M.Ş., C.Ö., G.Ö. ile İ.D.’nin avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIK AVUKATLARININ TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada sanık avukatlarının kamu görevlilerinin itibarları göz önüne alınarak, davanın medyaya lanse edilmesi değerlendirilerek İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi talebi, mahkeme heyeti tarafından sanıkların dosyalarının ayrılmasının ana dosya üzerinde verilecek kararı etkileyeceğinden dolayı reddedildi.

‘KAZADA İHMALİM VE KUSURUM YOKTUR’

Tutuksuz sanık T.K., ihaleyi alan firma sahibi ve servisi yapan şoförleri tanımadığını kaydederek, ihale işini destek hizmetleri şube müdürü M.Ş. ile C.Ö.’nün yaptığını ifade etti. T.K., “Biz de mağdur olduk, onlar bizim de çocuklarımızdı. Kaza öncesi bölgedeki okul kapandığından dolayı ben velilere çocukların Bayat ilçesindeki YİBO’ya yerleştirilmesi önerisinde bulundum. Ancak onlar bunu çocuklarından ayrı kalacakları gerekçesiyle reddetti. Bu yüzden bölgede taşımalı eğitim yapıldı. Kazada ihmalim ve kusurum yoktur” dedi. Ölen çocukların yakınlarının “Servis aracının hızlı gittiğini size söyledik” demesi üzerine T.K., “Ben şahsı tanımıyorum” yanıtını verdi.

‘ŞİKAYET ETTİĞİMİZDE S PLAKALI SERVİS GELİYORDU’

Mağdurlardan Hanife Tek, söz alarak, “Servisi şikayet ettiğimizde jandarmadan dolayı S plakalı servis geliyordu, birkaç gün sonra kaza yapan araç geliyordu” dedi.

‘KAZA YAPAN ARAÇ BİZİM SİSTEMİMİZDE SERVİS ONAYI ALMAMIŞTIR’

Tutuksuz sanık M.Ş., İscehisar Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 11 okul ve 58 hat için taşıma ihalesi yaptıklarını ancak kazanın meydana geldiği Çatağıl bölgesinin ihalesine kimsenin girmediğini dile getirdi. M.Ş., bunun üzerine İ.D. ile görüştüklerini ve doğrudan temin yoluyla kendisine ihaleyi verdiklerini ifade etti. M.Ş., “Aracın yeterli olup olmadığı konusunda ihale sonrası denetim yapıldı. Ancak ihale verilen araç dışında başka bir aracın kullanıldığı yönünde bize okuldan herhangi bir bilgi verilmedi. Yani başka bir aracın kullanıldığı yönünde herhangi bir prosedür uygulanmadı. Kaza yapan aracın bizde onayı yoktur, bizim sistemimizde servis onayı almamıştır” dedi.

‘BENİM HERHANGİ BİR KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜM YOK’

Kazanın olduğu dönemde okul müdürü olan öğretmen G.Ö., kendisine ihale sonrası araç plakası ve şoförü ile ilgili elektronik ve fiziki ortamda bilgi gelmediğini savundu. Okula 3 aracın servis yaptığını dile getiren G.Ö., “Kaza olayının ardından morgdan çıktıktan sonra C.Ö., beni telefonla aradı ve ‘bizdeki evrakları imha ettim, sen de et’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim. Ancak sonrasında jandarmaya bendeki yani kaza yapan servis aracının puantajını tuttuğum belgeleri teslim ettim. Evrakları gizleme yoluna gitmedim. Benim herhangi bir kontrol yükümlülüğüm yok. Servis aracında emniyet kemeri olup olmadığına dikkat etmedim. Kazaya karışan araç plakası ihalede yer almamasına rağmen benim tarafımdan doldurulan puantajlarda vardı” diye konuştu.

‘BEN KARAR MERCİ DEĞİLİM’

G.Ö.’nün “Evrakları yok et” dediğini öne sürdüğü C.Ö. ise iddiayı reddederek, kendisinin milli eğitim müdürlüğünde memur olduğunu ve ne görev verilirse onu yaptığını belirtti. C.Ö., “Ben ‘evraklar hatalıysa düzeltin’ dedim, ‘imha edin’ demedim. Ben karar merci değilim. Bana gelen şifahen şikayetleri de üstlerime ilettim” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. (DHA)

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