5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi (2)

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU KAYBEDEN ACILI BABA: ‘ADALETE GÜVENİYORUM’

İzmir’in Foça ilçesinde, geçen 2 Ağustos’ta meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü tekne faciasında tekne kaptanı için 22.5 yıla kadar hapis cezası istenmesi acılı aileleri bir nebze olsun rahatlattı.

Kazada eşi Şermin Özerman ile çocukları Çınar Ege Göksoy, Sarp Göksoy ve Elif Naz Özerman’ı kaybeden Erdal Göksoy, adalete güvendiğini söyledi. Tekne kaptanın en ağır cezayı alması gerektiğini belirten Göksoy, “Başka istediğimiz hiçbir şey yok. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Olaydan sonra sadece 2.5 ay hapiste kalıp tahliye edildi. Hala dışarıda geziyor. Evi de benim evime yakın ve bu durum benim çok zoruma gidiyor. O bile bizim canımızı çok yakıyor. İddianamede istenen cezayı olumlu buluyorum. Umarım mahkemeden de bu doğrultuda karar çıkar. İfadesinde teknede can yeleği olduğunu söylüyor ancak sadece iki deniz makarnası varmış ve onları alarak kaçmış. Bunun dışında teknede yapım hatası olduğu söyleniyor. Teknenin daha giderken arıza yaptığı söyleniyor. Hiçbir şeyi umursamamış ve bu durum 5 kişinin canına mal oldu” dedi.

Çok büyük acı yaşadığını söyleyen Göksoy, “Evden çıkamıyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Gün geçtikçe eşimin ve çocuklarımın acısı daha fazla rahatsız ediyor. Her gün hem ben hem de akrabalarımız ağlıyor. Alışılması çok zor bir durum. Allah bu acıyı düşmanımın başına vermesin” diye konuştu.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)

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