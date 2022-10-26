5 kilometre takip edilen şüpheliler uyuşturucuyu yola saçıp, imha etmeye çalıştı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’ın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, 5 kilometrelik kaçışın ardından durdurulan araçta imha edilmek istenen sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştığı da tespit edildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Uludağ yolu İnkaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motosikletli yunus timleri, Sinan T. yönetimindeki 36 AAH 210 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan Sinan T. ile otomobildeki arkadaşı M.B. kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü.

YOLA SAÇIP, İMHA ETMEYE ÇALIŞTI

Kent merkezine inen Sinan T. ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştığı sırada, M.B. araçtaki sentetik uyuşturucuyu yola saçıp, iz bırakmamaya çalıştı. Daha sonra gelen destekle polis, 5 kilometre süren kaçışın ardından şüphelileri yakaladı. Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin araç paspasına dökülen uyuşturucuyu da ezerek, imha etmeye çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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