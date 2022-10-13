5 kilo metamfetamini aracın silecek suyu haznesine gizlemişler 

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ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, İran plakalı otomobilde yapılan aramada, silecek suyu haznesinde sıvı halde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim’de Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan otomobilde arama yaptı. Narkotik polisi, otomobilin silecek su haznesindeki sıvıyı inceleyince metamfetamin olduğunu belirledi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Afsaneh S. ile Afshin A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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