5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Abdulselam UĞUR/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Çatıda büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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