5 katlı binanın çatı katı yandı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN’ın Ulus ilçesi 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Atatürk Caddesi’nde 5 katlı apartmanın çatı katında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bartın, Abdipaşa ve Ulus belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Yangın sırasında apartmanda oturan vatandaşlar evlerini boşaltarak, büyük panik yaşadı. Ekipler 2 saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatının büyük kısmının kül olduğu yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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