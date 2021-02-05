5 ildeki 50 adrese 600 polisle uyuşturucu baskını

Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)- BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 36’sı tutuklandı. Polis baskınlarına karşı adreslerinde güvenlik kamerasıyla önlem aldıkları belirlenen şüphelilerin, uyuşturucuları çorap içinde sakladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ilçesi ile Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir’de belirlenen 50 adrese, 600 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 kilo 900 gram bonzai, bin 217 adet ecstasy, 705 gram metamfetamin, yeşil reçeteyle satılan 34 hap, 2 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

Olası polis baskınına karşı adreslerinde güvenlik kamerasıyla önlem aldıkları belirlenen şüphelilerin uyuşturucuları çorap içinde sakladıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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