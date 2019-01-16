Antalya’nın Kumluca ilçesinde tarihe ilgi duyan çiftçi Mehmet Düngüllü (61), aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu.

Evinin girişinde bu eserleri sergileyen Düngüllü, “Koleksiyon gibi gelen giden görsün, nesilden nesile aktarılsın diye topladım” dedi.

Beykonak Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Düngüllü, tarihi eserler ve eski eşyalara duyduğu alakayı hobiye dönüştürdü. Atalarından kalan eski eserleri evinin bir alanında toplamaya başlamış olan Düngüllü, bugüne kadar, ortalama 5 bin parçalık etnografik yapıt koleksiyonu oluşturdu.

101’İ TESCİLLENDİ

Eserler arasında 300 senelik ağaçtan oyulma arı kovanı, 100 senelik el dokuma halılar, 100 senelik ağaç sofra, 200 senelik okka, Osmanlı’da baskı ölçümünde kullanılan okka, ilk elle çevrilen gramofon ve çeşitli taş plaklar, gaz yağıyla yanan ocak ve yönetim fenerleri, sapı altın kaplı doldurma tüfek, ilk tarım aletleri, 60 senelik daktilo, 200 senelik kavrulmuş kahveyi soğutan kahve soğutma sistemi dikkati çekiyor. Eserlerin 101’ine Antalya Müzesi uzmanlarınca yapılan inceleme sonrası ‘Tescile Tabi Taşınır Kültür ve doğa Varlığı Belgesi’ verildi.

‘KESİNLİKLE SATILIK DEĞİL’

Mehmet Düngüllü, babasından kalma lokantayı işlettiği 1967- 1989 döneminde eserleri burada sergilediğini anlattı. Daha sonra bu eserleri ailesinin rızasıyla evin giriş katında sergilemeye başladığını aktaran Düngüllü, “Tarihe duyduğum alaka dolayısıyla bu eserleri dedelerimiz, ninelerimiz, eş- arkadaş yardımıyla topladım. O zaman lokanta işletiyordum. Turistlerin alakasını çeksin diye dükkanımızın önüne koyuyorduk. ‘Satılık mı?’ diye soruyorlardı. katiyen satılık değil, biz bunu tarihi yaşatmak için, tarihe duyduğumuz alaka sebebiyle bir araya getiriyoruz. Koleksiyon gibi gelen giden görsün, nesilden nesile aktarılsın diye topladım” dedi.

‘MÜZEDE OLMAYAN MATERYALLER BURADA’

Düngüllü’nün evini ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de “Ev demek yanlış olur; müze. Özel çabalarıyla çok güzel bir mekan oluşturmuş. Tarihi geleceğe taşıma noktasında geçmişte kullanılan eşyaların, materyallerin gelecek nesillere tanıtılması noktasında güzel bir mekan oluşturmuş. Güzel eserler toplamış. Birçok müzede olmayan materyaller burada bulunuyor. Bu mekanı oluşturup, gelecek nesillere ulaştırılmasında çaba sarf etmiş olduğu için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.