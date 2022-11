5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü, yavru kedisi patileri kesilmiş bulundu

- Reklam -

Esra TÜRKER- Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz Akın Karabulut (43), evinde beslediği ‘Zeytin’ isimli yavru kedisini, sitenin bahçesinde partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü buldu. 5 ay önce de engelli kedisi ‘Melo’ yüzü parçalanarak öldürülen Karabulut, bu süreçte baktığı 4 kedinin öldürüldüğünü belirtip, “Çok zalimce. Bunu bir hayvana yapan; yarın herkese, her şeyi yapar. Geleceğin ruh hastaları yetişiyor” dedi.

Olay, pazar günü Yeni Mahalle Menekşe Caddesi’ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Filiz Akın Karabulut, kedilerini beslemek için bahçeye çıktığında gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı. Evinde beslediği 7 aylık kedisi ‘Zeytin’i, partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü bulan Karabulut, polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Kedi ise belediye ekiplerince gömülmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü. Karabulut’un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘SİTEDE KATİL VAR’

Evde beslediği kedisinin her sabah bahçeye çıktığını söyleyen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan 2 çocuk annesi Karabulut, “Sabah pencerelerimi açtığımda mutlaka kedilerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum; iyiler mi, değiller mi, diye. Baktığımda karşılaştığım manzara bu oldu. Daha önce de bu sitede kedi yakıldı. Onunla alakalı da bir çalışma yapıldı ama bir sonuca varılmadı. Hapis cezası olduğunu bilmiyorlar. Bunu da en kısa zamanda bulacağız, diye düşünüyorum. Belediye başkanımızdan da destek istedim. Bu sitede katil var. Bunu bugün bu hayvana, bu masuma yapıyorsa yarın öbür gün herkese, her şeyi yapabilir. Sitede kesinlikle güvenlik yok ve bu site hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Şu anda hayvanlarla alakalı her yerde bir sürü katliam yapılıyor. Bunlar da bizim sokaklarda görmediğimiz veya denk gelen katliamlar. Umarım cezasını çekecek. Geçen sefer yanlarına kar kaldı. Yakılan kedimle alakalı ama bu sefer kesinlikle peşini bırakmayacağız” dedi.

‘CANİLİK’

Sokakta bulduğu bir gözü görmeyen, tedavisini ve bakımlarını yaptırdığı, ‘Melo’ ismini verdiği erkek kedisi de haziran ayında yüzü parçalanarak öldürülen Karabulut, 5 ayda 4 kedisinden birinin yakıldığını, birinin darp sonucu diyaframının patladığını, birinin de kaybolduğunu söyledi. Karabulut, “Herhangi bir şey duymadım. Sabaha karşı oldu muhtemelen çünkü bulduğumda zaten daha tazeydi. Vücudu donmamıştı. En az 1-2 saat gerekiyor. Şu anda herhangi bir şey bulamadık. Emniyet geldi. Olay yeri inceleme geldi. Bakalım inşallah bulacağız. Aynı zamanda yerel hayvan korumasıyım. Bütün sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Bunlar da benim baktığım evimin, bahçemin kedileri. Zaten daha 6-7 aylıklar, yavrular. İnsana alışkın oldukları için herkese gidiyorlar ama maalesef sevgiyle yetiştirince de böyle insanlardan zarar görüyorlar. İstemeyenler var biliyorum ama bunu yapmak bir canilik. Sonuçta hiç kimseye zararı yok. Patilerini kesmek nedir? Karnını deşmek nedir? Yani çok zalimce. Bunu bir hayvana yapan; yarın herkese, her şeyi yapar. Geleceğin ruh hastaları yetişiyor” diye konuştu. (DHA)

