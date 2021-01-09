5 ay ailesinden uzak hazırlandığı yarışlarda rekor geldi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUMLU atlet Mevlüt Aras (17), 25- 26 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması’nda başarılı olmak için Karayazı ilçesinin Sulutaş Mahallesi’nde yaşayan ailesinden 5 ay uzak kaldı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) ait otelde hazırlandığı yarışlara katılan Aras, 800 metrede 1.51.38’lik derecesiyle ‘Yıldızlar Türkiye’ rekorunu kırdı.

Karayazı’ya bağlı Sulutaş Mahallesi’nde yaşayan Aslı ve Bedrettin Aras çiftinin 8 çocuğundan Mevlüt Aras, 3 yıl önce katıldığı yetenek sınavı sonrası atletizme başladı. Ailesinin de desteğini alarak, Erzurum Spor Lisesi’nde eğitimine devam eden Aras, katıldığı yarışlarda da dereceler elde etmeye başladı. Atletizm il temsilcisi Fesih Doğan ve antrenör Yavuz Bayram’ın çalıştırdığı Mevlüt Aras, 25- 26 Aralık’ta İstanbul’da yapılan Olimpik Deneme Yarışması’na, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrası Sulutaş Mahallesi’nde hazırlanmaya başladı. Kırsaldaki mahallesinde istediği çalışmayı yapamayan Aras, antrenörleri Doğan ve Bayram’ın desteğiyle Erzurum’daki TOHM’a ait otele yerleştirildi. Aras, ailesinden uzak kaldığı otelde, 5 aylık çalışmanın ardından yarışmaya katıldı.

800 METREDE REKOR KIRDI

Mevlüt Aras, İstanbul Olimpik Deneme Yarışması’nda 800 metreyi 1’inci tamamlarken, rekor kırdığı haberiyle de mutluluğu iki katına çıktı. Aras, daha önce ‘1.51.72’ olan 800 metre rekorunu bu yarışta ‘1.51.38’ olarak geliştirdi. Yeni rekorun sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Aras, “Ailemin yanına döndüm. Orada hazırlık çalışmalarım yetersiz olunca antrenörlerim beni Erzurum’daki TOHM’a yerleştirdi. 5 ay burada çalışmamı sürdürdüm. Kendime çok güveniyordum, ‘Rekor kıracağım’ demiştim. İyi koşarak istediğim başarıyı sağladım. Sonuç daha iyi olurdu ama yarışmada biraz rahatsızlanmama rağmen 1.51.38 koşarak rekor bir dereceyle birinci oldum. 6- 7 Şubat’ta Türkiye Şampiyonası var. Şimdi ona hazırlanıyorum. Şampiyonada yine rekor kırmayı hedefliyorum” dedi.

AVRUPA BARAJINI DA GEÇTİ

Olimpik Deneme Yarışması’nda elde ettiği dereceyle Mevlüt Aras, Avrupa barajını geçen tek sporcu oldu. Geçen yıl da Avrupa barajını geçtiğini hatırlatan Aras, “Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yarışmalar iptal edilmişti. Bu sene yaz aylarında Avrupa’da Atletizm Şampiyonası düzenlenirse katılarak orada da madalya almayı hedefliyorum. Ardından 2024 Olimpiyatları’na katılmak istiyorum. Olimpiyat baraj derecesi 800 metrede 1.45, benim derecem 1.51. Olimpiyatlara kadar bu barajı geçeceğime de inanıyorum. Bu konuda ailemin desteği bana çok büyük. Özellikle babam her zaman yanımda. Ben de onların bu desteğini karşılıksız bırakmamak için çok çalışıyorum” diye konuştu.

Pandemi süreci ve olumsuz hava şartlarına rağmen yaptıkları antrenmanlardan iyi sonuçlar aldıklarını söyleyen antrenörlerden Yavuz Bayram ise “Genç sporcumuz Mevlüt Aras, ‘Yıldızlar Türkiye’ rekorunu kırarak şampiyon oldu. Avrupa Gençler Şampiyonası barajını da geçmiş oldu. Yaz döneminde Avrupa’da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek. Kendisinden orada da madalya bekliyoruz. Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

PASTALI KUTLAMA

Öte yandan katıldığı yarışmada Türkiye rekoru kırarak, birinci olan Mevlüt Aras’ı antrenörleri ve sporcu arkadaşları, pasta keserek tebrik etti. Üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı kesen Aras, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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