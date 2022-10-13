5-13 Ekim Başkent Ankara Haftası Polatlı’da kutlandı

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5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası, Polatlı’da 13 Eylül Kültür Merkezi’nde kutlandı. Açılış konuşması yapan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “5 Ekim Büyük Önder Atatürk’ün Ankaralı oluşunun tarihi. 13 Ekim ise Ankara’nın Başkent oluşu. Bu haftada ‘Mazlum dünyanın Başkenti Ankara’ temasını kullanıyoruz.” dedi.

Ankara Kulübü Derneği’nin TİKA’nın destekleriyle düzenlediği Uluslararası Başkent Ankara Haftası şenlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde 13 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte; Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran, Azerbaycan ve Bulgaristan’dan gelen kardeş halk dansları toplulukları ile Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacıerenlerinin gösterileri izleyenleri büyüledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açılış konuşması yapan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan; “Çok önemli bir haftadayız ve çok önemli topraklardayız. Milli şairimizin de dediği gibi sıkıldıkça yerden şehit fışkıran Kurtuluş Savaşı’mızın merkezi olan Polatlı’dayız. 5 Ekim Büyük Önder Atatürk’ün Ankaralı oluşunun tarihi. Basit bir hemşehrilik günü değil. 27 Aralık 1919’dan beri Atatürk’ün yanında olan Ankaralıların, Atatürk’ü zor durumda bırakan bir kanun teklifini geri çevirmek amacıyla bulduğu bir çözüm. Kanun teklifinde, mecliste vekil olabilmek için ya Misak-ı Milli sınırları içerisinde doğmak ya da 5 yıl boyunca Misak-ı Milli sınırları içerisinde görev yapmış olma koşulu vardı. Bu teklif Atatürk’ü kendi kurduğu meclisten dışlamaya yönelik. Ama Ankaralılar bundan haber alır almaz belediye meclisinin kararıyla Atatürk’e 2 Ekim’de hemşehrilik teklifi iletiliyor. 5 Ekim’de de Ulu Önder bizim göğsümüzü kabartan bir beyan ile bundan böyle Ankaralı olduğunu söylüyor. Ardından Hacı Bayram Mahallesi’ne kayıt oluyor ve sonra da 5 dönem Ankara Milletvekili olarak görev yapıyor. 13 Ekim ise Ankara’nın Başkent oluşu. Bu yıl 99. yılını kutluyoruz. 5 Ekim’in de 100. yılını kutluyoruz. Arasındaki haftayı “Uluslararası Başkent Ankara Haftası olarak kutluyoruz. Bu haftada ‘Mazlum dünyanın Başkenti Ankara’ temasını kullanıyoruz. 27 Aralık 1919’dan beri mazlum dünyanın yani sömürge ve yarı sömürge coğrafyaların insanlarının kalbinin attığı şehirdir Ankara.” ifadelerini kullandı.

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Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, İran Azerbaycan ve Bulgaristan’dan gelen kardeş halk dansları toplulukları ile Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Bacıerenlerinin gösterilerinin sonrasında plaket takdimi gerçekleşti. Polatlı Belediyesi’nin hazırlamış olduğu plaketi Ankara Kulübü Derneği Seymenleri adına Genel Başkan Dr. Metin Özaslan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın elinden aldı. Özaslan da, Başkan Yıldızkaya’ya Ankara Kulübü tarafından yayımlanan “Yirmi İki” kitabını ve dernek tarafından hazırlanan “Geleneksel Ankara Ezgileri” albümünü takdim etti.