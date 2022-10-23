4’üncü MarmaRUN Koşusu yapıldı

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Nisanur ŞENTÜRK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)- Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından 4’üncü MarmaRUN Koşusu ‘Boğaz’da Koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirildi. İstanbul’un her yerinden katılımın gerçekleştiği 10 kilometre mesafeli koşu Küçüksu Kasrı ve Çubuklu arasında yapıldı ve 570 kişi katıldı. İlk üçe girenler olmak üzere farklı kategorilerde 54 kişi ödüllendirildi.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi (MEZOF) tarafından 4’üncüsü düzenlenen koşu, 23 Ekim Pazar sabahı gerçekleşti. Toplam 10 kilometrelik mesafeyle Küçüksu Kasrı önünde başlayan koşuda; 5 kilometre mesafedeki Çubuklu İskelesi’ne gidildi. Ardından Boğaz hattından geri dönülerek yine Küçüksu Kasrı’nda son buldu. Etkinlikte genç, yaşlı, yabancı birçok kişi yer aldı.

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Marmara Üniversitesi mezunu, öğrencisi ve herkesin katılımına açık olan organizasyonda İstanbul ve boğazın güzelliklerini sporla birleştirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Bülent Yılmaz, “Erasmus ile gelen öğrencilerimiz de katıldığı için uluslararası boyutumuz da var. Koşumuzda 570 kişi yer aldı. Gençlerimizin spor yaparak sosyalleşmesi açısından bu tür spor organizasyonları önemli” açıklamasını yaptı.

“BEYKOZ’UN İNCİSİNDEN KOŞMAYA BAŞLADIK”

Koşuda 1’inci olan sporcu Mikail Al, “Organizasyon çok güzeldi. Birinci oldum ve bu benim için çok güzel bir başarı oldu. Bu 2’nci 10 kilometrelik koşum oldu. Güzel vakit geçirdik, eğlendik, koştuk. Düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İkincilikle parkuru bitiren Marmara Üniversitesi mezunu Fatih Korkunç ise “Genç kardeşlerimle burada koşmaktan çok mutluyum. Çok da iyi koştuk. Üniversitenin mezunu olarak bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk duydum. Harika bir parkurdu. Zaten Anadolu Hisarı, Beykoz’un bir incisidir ve buradan koşmaya başladık. 4-5 yıldır çeşitli koşulara katılıyorum. Her yıl düzenlenmesini isteriz” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİĞİ ETKİLEDİ”

Koşuya katılan Milli Atlet Emir Arıcı da koşuda üçüncü oldu. Arıcı duygularını şu şekilde ifade etti:

“Bu yarışa tecrübe olsun, derecemi göreyim diye katıldım. Hem de güzel bir atmosferi yaşamış oldum. İstanbul’da güzel yarışlar düzenleniyor. 2 hafta önce de Belgrad Ormanı’nda yarıştım. Orada da birinci olmuştum. Buradaki arkadaşlar çok iyiydi hepsini tebrik ederim. Üçüncüyüm, sonucumdan mutluyum. Umarım böyle yarışlar daha fazla düzenlenir ve daha fazla katılım olur. Bir İzmirli olarak boğazda koşmak benim için çok güzel duyguydu. İstanbul’un tarihi ve doğa güzellikleri beni çok etkiledi.”