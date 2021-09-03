4’üncü kattan otomobil üzerine düştü; o anlar kamerada

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde Adalet K. (55), oturduğu binanın 4’üncü katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan Adalet K. hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Adalet K. oturduğu binanın 4’üncü katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adalet K., Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatası ile bacaklarında kırıklar tespit edilen Adalet. K.’nin durumunun ağır olduğum belirtildi.

Adalet K.’nın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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