4’üncü kattan düşen işçinin omuriliği kırıldı, 5 saatlik 2 operasyonla sağlığına kavuştu

ESKİŞEHİR'de inşaatta çalışırken 4'üncü kattan düşüp yürüme yetisini kaybeden Elfesiya Çiftçi (37), beyin cerrahisi ve ortopedi ekibince eş zamanlı yapılan 5 saatlik operasyonla, omurilik soğanı ile el ve ayağındaki kırıkları onarılarak sağlığına kavuştu.

Kentte oturan evli ve 3 çocuk babası Elfesiya Çiftçi, 10 gün önce inşaatın 4’üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çiftçi, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Çiftçi’nin 12’nci omuriliğinde patlama kırığının yanı sıra sol ayak bileği ve sol el bileğinde kırıklar olduğu tespit edildi. Çiftçi, acil olarak ameliyata alındı. Çiftçi, beyin cerrahi operasyonu sonrası uyandırılmadan ortopedi bölümünce de ameliyat edilerek sol ayak bileği ve el bileği kırıklarına müdahale edildi. Yaklaşık 5 saatlik operasyonla omurilik ve kırıkları onarılan Elfesiya Çiftçi, sağlığına kavuştu.

Operasyonu yöneten Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Hakan Millet, zor fakat başarılı bir ameliyatla özellikle omurilik kırıkları ile omurilik soğanındaki hasarın onarıldığını söyledi. İnşaat işçisi Elfesiya Çiftçi’nin fizik tedavi sürecine devam edeceğini kaydeden Dr. Millet, “Sırtındaki 12’nci omurgayı ve omurilik hasarını uzun, zor fakat başarılı bir ameliyat sonrası onardık. Sırtta 12’nci omurganın 2 üstüne ve 2 altına vidalar koyarak sağlamlaştırdık. Patlama kırığına bağlı olarak omurilik soğanında meydana gelmiş hasarı onardık. Bizimle eş zamanlı olarak, hasta uyanmadan ortopedi bölümü de sol ayak bileğindeki ve el bileğindeki kırıklara yönelik ameliyatını gerçekleştirdi. Açıkçası bizim de öngöremeyeceğimiz şekilde bir düzelme sağladık. Ayaklarındaki bu tam kuvvetsizlik ve fonksiyon kaybı hali tama yakın düzeldi. Ortopedik müdahalesinden dolayı şu an itibarı ile hastamızı bilerek ve kontrollü bir şekilde ayakları üzerine bastırmıyoruz. Ancak ayaklarında kuvvet mevcut. Ayaklarını kendiliğinden hareket ettirebiliyor, yatak içi hareketlerine ve egzersizlerine devam edebiliyoruz. Ameliyat sonrası 10’uncu günde hastanın aktif bir şikayeti yok, kendini iyi hissediyor. Yara yeri de gayet iyi. Hastamızı bugün taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

‘ZOR BİR AMELİYATTI’

Çiftçi’nin zor bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Dr. Millet, “Beyin cerrahisi ve ortopedi ekibinin eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyordu. Öncelikle beyin cerrahisi ekibi olarak biz ameliyatı yaptık. Toplamda ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatı olarak 5 saatlik bir ameliyat oldu. Hastamız şu anda gayet iyi, ameliyat istediğimiz gibi gitti. Omurilik hasarı düzeltildi diyebilirim. Ortopedi tarafından yapılan müdahalesi de gayet güzel sonuçlandırıldı. Bu sonuçları zaten hasta üzerinde ve hareketlerinde de rahatlıkla görüyoruz. Her şey yolunda, artık taburculuk aşamasına geldi” diye konuştu.

‘HASTANEYE GELDİĞİMDE BACAKLARIMI HİSSETMİYORDUM’

Düştükten sonra gözünü hastanede açtığını belirten Elfesiya Çiftçi ise şu an iyi olduğunu söyledi. Çiftçi, “Bir talihsizlik geldi başımıza. Bir anda dengemi kaybettim, aşağıya düştüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Buna şükür, rabbim çoluğuma çocuğuma bağışladı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocalarımız da sağ olsunlar ameliyatlarım çok başarılı geçti. Hastaneye geldiğimde kendimdeydim ve bacaklarımı hissetmiyordum. Sağ olsunlar, ameliyattan sonra durumum çok başarılı. Bacaklarımı rahatça çekip indirebiliyorum, oynatabiliyorum, sağa sola dönebiliyorum. Şu anda alçılar sökülmediği için basamıyorum. Hocalarımız ne zaman basabilirsin derlerse o zaman basacağım, Allah’ın izni ile yürümeye başlayacağım. Olacağı varmış, bu kadarı ile kurtulduğuma şükrediyorum” ifadelerini kullandı.

