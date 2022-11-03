48 yıllık eşini boğazından bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 48 yıllık eşi Nur Erdem’i (71) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Mehmet Erdem (81) ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl nisan ayında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Erdem ile 2 çocuk annesi eşi Nur Erdem arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan Mehmet Erdem, 48 yıllık eşi Nur’u defalarca bıçakladı. Nur Erdem’in yardım çığlıklarını duyan sokaktaki temizlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri, adrese geldiğinde Nur Erdem’i yerde kanlar içinde, Mehmet Erdem’i ise başında beklerken buldu. Hastaneye kaldırılan Nur Erdem hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Erdem, tutuklandı.

Mehmet Erdem hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘Eşi kasten öldürmek’ suçlarından dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Erdem ve avukatı katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Mehmet Erdem, suçu ağır tahrik altında işlediğini, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, “Amacım öldürmek değildi. İlk bıçağı o bana doğrulttu. Elinden almak için mücadele ettim ve kolumdan yaralandım. Evin içi karanlıktı, çakıyı rastgele salladım. Ben yaşlı birisiyim ve şeker hastasıyım. Tahliye kararı verilmesini istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Erdem’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. (DHA)

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