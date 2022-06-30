47 ülkenin yerel yöneticileri İstanbul’da bir araya geldi

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Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) – Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi toplantısı İstanbul’da başladı. 47 ülkenin yerel yöneticilerinin bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel demokrasinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yerel ve bölgesel demokrasiyi teşvik etme, yönetişimi geliştirme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını son derece kıymetli buluyorum” dedi.

2000 yılından beri Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ev sahipliğinde İstanbul’da bir otelde toplanan komite üyeleri yerel yönetimlerde demokrasinin önemine vurgu yaptı.

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47 ÜLKEDEN YEREL YÖNETİCİLER İSTANBUL’DA

İzleme komitesi toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra 47 ülkeden yerel ve bölgesel yöneticiler, belediye başkanlarından oluşan 150 delege katıldı.

İMAMOĞLU: TOPLANTI YEREL DEMORASİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tüm dünya için önümüzdeki günlerin bizlere verdiği yeni roller ile yenilenme ve gelişime doğru yol alacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda hepimize düşen tarihin ısrarla gözler önüne serdiği gerçekliklerden ders almaktır. Evrensel değerlerin etrafında güçlü şekilde bir araya gelerek birlikteliğimizden doğacak olan dayanışmamızı kuvvetlendirecek adımları yine hep birlikte atmalıyız. Çoğulcu demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin içselleştirilmesinin yerelden başlayacağına inanıyorum. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yerel ve bölgesel demokrasiyi teşvik etme, yönetişimi geliştirme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını son derece kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Ev sahipliği için Hasan Akgün’e teşekkür eden İmamoğlu, “Kavramın içinde İstanbul isminin bulunmasından gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecinin işleyişi bir yana dursun içerik anlamında böylesine önemli bir sözleşmenin üzerinde olumsuz algı oluşturulması ayrıca da düşündürücüdür. İnanıyorum ki bugün burada gerçekleştirilen çalışma hem İstanbul hem de Avrupa komisyonuna üye ülkeler ve şehirler nezdinde yerel demokrasinin gelişmesinde son derece faydalı olacaktır. Toplantının oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DR. AKGÜN: YEREL DEMOKRASİ GÜÇLENDİRİLMEDİKÇE İLERİ DEMOKRASİYE ULAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise “Bugüne kadar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi çatısı altında üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirmek, yönetişimi iyileştirmek ile iş birliğini geliştirmek maksadıyla çok sayıda çalışmaya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Bugün bu çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz. Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdik bir araya gelemedik. Bugünkü buluşmamız ilk yurt dışı buluşmamız oluyor, mutluyuz. Kongre ve onun çok önemli bir parçası olan izleme komitemiz çalışmalarıyla yerel demokrasinin gelişmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine büyük katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda bu çatı yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımları da yapmaya fırsat sunmaktadır. Yerel siyasetle ilgili tüm çabalarımız demokratik, ekonomik, yönetsel ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yöneliktir. Yerel demokrasi güçlendirilmedikçe ileri demokrasiye ulaşılması mümkün değildir” dedi.

Açılış konuşmalarının arından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.