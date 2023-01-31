450 bin liralık döviz ve ziynet eşyası hırsızlığına 2 tutuklama

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de, içinde 450 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası olan çelik kasayı evden çaldıkları belirlenerek yakalanan İ.T. ve Ö.K., tutuklandı.

Gülşehir ilçesinin Karacaşar Mahallesi’ndeki evde bulunan ve içinde 450 bin TL değerinde döviz ile ziynet eşyası olan çelik kasa çalındı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin ihbarıyla olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gülşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı İ.T. ve Ö.K.’nin yaptığını tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Döviz ve ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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