45 metrelik kuyuya düşen horozu, itfaiye kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da açık unutulan 45 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen İngiliz horozu 2 saatlik operasyonla kurtarıldı. Horozunu kurtaran kadın itfaiye erinden hayvanını teslim alıp teşekkür eden Ahmet Kaplan, “Benim için çok değerli. Bahçeme yabancı horoz sokmuyor. Bütün tavuklarıma kocalık yapıyor. Yumurtasını Afyonkarasihar’dan getirmiştim” dedi.

Olay, Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. Dört gün önce kaybolan İngiliz horozunun evinin önünde kullanılmayan 45 metre derinliğinde kuyuya düştüğünü fark eden Ahmet Kaplan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa süre içinde belirtilen adrese geldi. Horozun kuyuda olduğu belirleyen 1’i kadın, 3 itfaiye erinden 2’si vinç ve özel aparatlar yardımıyla kuyuya indi. Horozu çuvala koyan itfaiye erleri aynı yöntemle yukarıya çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu sonrasında horozunu kadın itfaiye erinden teslim alan Ahmet Kaplan, hayvanın açlıktan bitkin düştüğünü söyledi. Kaplan, “Benim için çok değerli bir horoz. Bahçeme yabancı horoz sokmuyor. Bütün tavuklarıma kocalık yapıyor. Yaklaşık 50 tavuğum var. Yumurtasını Afyonkarasihar’dan getirmiştim. Kurtaran itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI