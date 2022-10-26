44. İstanbul Maratonu’nun tanıtım toplantısı yapıldı

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– 6 Kasım’da 60 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya koşacak

Serhan TÜRK – İSTANBUL, (DHA)

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Bu yıl 44. kez koşulacak N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

6 Kasım’da Altunizade’den başlayacak olan koşuda 8KM halk koşusu Dolmabahçe’de, 15 KM koşusu Yenikapı’da ve 42 KM maraton ise Sultanahmet’te tamamlanacak.

Zeytinburnu’ndaki Fişekhane’de düzenlenen toplantıya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca katıldı.

İstanbul Maratonu’nun bu mücadelenin simgelerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Çünkü, dünyada kıtalar arasında koşulan tek maraton olduğu gibi, aynı zamanda profesyonelliğiyle, titiz çalışmalarıyla, pandemide bile koşabilmeyi başarabilen bir organizasyon gücüne sahip bir koşu. N Kolay İstanbul Maratonu’nun 44. kez, 6 Kasım Pazar günü koşulacak olması önemli. Artık gelenekselleşmiş bir koşu ve dünyada özel bir konuma sahip. Tüm dünyada değerini ispat etmiş bu maratonun, gelecek yıllara en güçlü şekilde taşınması ve kategorisinde en üst seviyede olmasının sağlanması, bizlerin sorumluluğu. Böyle süreklilik arz eden, büyük uluslararası spor etkinliklerini düzenlemek ve organizasyon yeteneklerimizi hem kanıtlamak hem de daha yukarıya taşımak, aynı zamanda daha fazla deneyim kazanma açısından da önemli” dedi.

“Dünyada eşi benzeri olmayan bu organizasyonun çok daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çalışacağız” diyen İmamoğlu, “En prestijli maraton olmasını istiyoruz dünyada. Bu çaba için hep beraber her kurumla iş birliğine hazırız. Ve bunun yanına bir kardeş getirme çabamız da var. Ona da çalışıyoruz. Yine kıtalar arası, çok yoğun bir biçimde bir bisiklet yolculuğuna çalışıyoruz. Bunu da İstanbulluların çok yakın zamanda paylaşmak, Türkiye’ye bunu duyurmak arzusundayız. Şimdiden maratona katılacak tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük kitlesel spor organizasyonunun 44.’sünün yapılacağını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ise, “Pandemi nedeniyle birçok büyük maraton iptal edilirken, bu maraton iptal edilmedi. Dünyaya örnek olmuştuk. 2018’deki parkur rekorunun kırılacağını düşünüyoruz. İstanbul, maraton parkuru olarak 2 saat 5 dakikanın bulunabileceği bir düzlüğe sahip değil. İki kıtayı bağlıyor olmasıyla büyük bir marka değeri taşıyor. Belki yarışı önlerde tamamlayamayız ama benim de hedefim, yarışı son sırada bitiren Muhammed Bey’i geçmek olacak” şeklinde konuştu.

İstanbulların hayatında spor ve egzersizi alışkanlık haline getirmeye çalıştıklarının altını çizen Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur da konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“Ciddi bir katılım var. 6 Kasım’da 60 binin üzerinde kişi Asya’dan Avrupa’ya geçecek. Bu sene 42 KM’de 2100 Türk sporcu yer alacak. Maratonu ilk bitireni her zaman konuşuyoruz ama maratonu en son bitireni konuşmuyoruz. Bu maratonu en son bitiren kişi, İstanbul’un keyfini en iyi çıkaran kişidir. Geçen sene Muhammed Bey yarışı son sırada tamamlamıştı. Maratonu toplamda 6 saat 24 dakika 47 saniyede tamamladı.”

SPORCULARIN GİYECEĞİ TİŞÖRTLER TANITILDI

Konuşmaların ardından, N Kolay İstanbul Maratonu’nun farklı kategorilerinde koşacak yarışmacıların kullanacağı 4 farklı tişört tanıtıldı. World Athletics Elite Label Kategori’de yer alan N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar günü 44. kez koşulacak. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu konumundaki yarışta, 15 kilometre ve 42 kilometrede, toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak. 8 kilometrelik halk koşusuna da yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Aralarında Alman Paten Milli Takım sporcusu Sebastian Mirsch’in de bulunduğu toplan 200 paten sporcusu da İstanbul Maratonu’nda ter dökecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Toplantıdan görüntüler

– Konuşmacılar

– Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)